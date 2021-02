Le football chinois en plein désarroi alors que les champions du Jiangsu FC cessent leurs activités

Le football chinois a été plongé dans le désarroi dimanche alors que les propriétaires du champion en titre de la Super League chinoise Jiangsu FC ont annoncé que le club cesserait ses activités avec effet immédiat.

Un message sur le compte WeChat officiel de Jiangsu exprimait l’espoir de nouveaux bailleurs de fonds ou qu’une « entreprise de perspicacité » serait prête à consulter sur l’avenir de l’équipe.

L’annonce indiquait que tous les clubs de football appartenant au groupe Suning, y compris les Jiangsu Suning Women au succès retentissant, «cesseraient leurs activités à partir d’aujourd’hui».

Le détaillant basé à Nanjing, l’un des plus grands de Chine et qui possède également le club italien de Serie A Inter Milan, a déclaré plus tôt en février qu’il avait l’intention de se concentrer sur les activités principales, laissant les actifs non commerciaux en danger.

Ces atouts incluent le Jiangsu FC, qui a remporté pour la première fois le titre de la Super League chinoise en novembre avec une victoire en séries éliminatoires sur Guangzhou Evergrande, huit fois champion.

Cette victoire était l’apogée d’un club précédemment entraîné par l’ancien entraîneur anglais Fabio Capello, et qui, à l’été 2019, a tenté de recruter Gareth Bale, ancien joueur le plus cher du monde, du Real Madrid.

Jiangsu a remporté la Super League chinoise en novembre. Xinhua / Xu Chang via Getty Images

L’équipe qui a remporté le titre et une place dans la Ligue des champions de l’AFC de cette année comprenait l’ailier brésilien Alex Teixeira, qui a choisi de passer 50 millions d’euros au Jiangsu en 2016 en raison de l’intérêt de l’équipe de Premier League de Liverpool.

Lorsque Teixeira a refusé de signer un nouveau contrat à la fin de la saison dernière et que l’entraîneur Cosmin Olaroiu aurait peu de chances de revenir au club, des questions ont commencé à se poser sur l’avenir financier de Jiangsu et son impact sur le football en Chine.

L’annonce du Jiangsu intervient quelques jours après que les vainqueurs chinois de la FA Cup, Shandong Luneng, ont vu leur expulsion de la Ligue des champions de l’AFC confirmée par la Confédération asiatique de football en raison de «paiements en retard».

Si Jiangsu ne parvient pas à trouver rapidement de nouveaux propriétaires, leur absence pourrait provoquer de nouveaux bouleversements en Ligue des champions asiatique avant le début de la compétition continentale en avril.