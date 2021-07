Le football britannique fait face au racisme, à la haine. Ne blâmez pas Twitter ; c’est culturel.

Lorsque trois joueurs de football anglais noirs ont raté des tirs au but dimanche lors d’une séance de tirs au but – à la suite d’un match nul 1-1 avec l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 – un certain nombre d’amis noirs et de Noirs sur Twitter, ont tous eu la même réaction : Ces trois hommes vont faire face à des abus raciaux incroyables.

C’est exactement ce qui s’est passé, et c’était tout à fait prévisible. Marcus Rashford et Jadon Sancho, 23 et 21 ans, respectivement, et Bukayo Saka, qui n’a que 19 ans, ont été confrontés à des abus en ligne si intenses qu’ils ont déclenché des enquêtes policières au Royaume-Uni.

À la suite d’un autre moment laid et racial dans le football anglais, il y a beaucoup de tortionnaires et de blâmes sur les réseaux sociaux. Twitter et d’autres médias font bien sûr partie du problème, mais le problème est bien plus profond. L’enjeu est culturel. Le problème est purement humain.

Suite:La police enquête sur les abus racistes de trois joueurs anglais

La haine semble toujours trouver une source inépuisable de carburant. Il bat les hashtags, les discours et le bon sens. Il habite les dépendances et les maisons blanches. C’est sur Main Street et Downing Street. C’est l’ennemi le plus puissant aujourd’hui ; plus contagieux que n’importe quel virus et plus menaçant que n’importe quel astéroïde. La haine est si dévorante qu’elle prend un jeu merveilleux comme le football – un jeu pur et beau – et le transforme en quelque chose de laid.

La haine est invaincue parce que nous continuons à l’aider à gagner malgré le fait qu’elle n’a pas besoin de notre aide.

Aucun Américain n’a le droit de pointer du doigt le Royaume-Uni et son problème de race. Bon sang, nous avons élu un nationaliste blanc comme président, et des centaines de nationalistes blancs ont essayé de renverser la démocratie. Nous menons nos propres batailles avec la race ici.

Mais ce qui s’est passé au Royaume-Uni semblera étonnamment familier aux Américains. L’équipe anglaise a été une puissante force antiraciste, s’agenouillant avant les matchs pour souligner le problème du racisme, de la même manière que Colin Kaepernick l’a fait, et à chaque fois, il a été hué.

Suite:L’Italie bat l’Angleterre en finale de l’UEFA Euro 2020 aux tirs au but

Suite:L’Italie explose de joie après avoir remporté le titre européen de football

Le Premier ministre Boris Johnson, au début du tournoi de l’Euro, ne condamnerait pas les huées, semant ainsi le terrain pour des abus potentiels plus tard. L’opposition politique de Johnson a déclaré aux médias après le match contre l’Italie que « l’inaction des dirigeants a des conséquences ».

Keir Starmer, chef du Parti travailliste, a ajouté que Johnson, « a échoué au test du leadership parce que quoi qu’il dise aujourd’hui sur le racisme, il avait un choix simple au début de ce tournoi par rapport aux huées de ceux qui se mettaient à genoux. Le Premier ministre n’a pas appelé cela, et les actions et les inactions des dirigeants ont des conséquences, donc je crains que les paroles du Premier ministre aujourd’hui sonnent creux. «

Ce à quoi ces jeunes hommes noirs sont confrontés est un problème culturel, pas un problème algorithmique, et c’est similaire aux États-Unis, où des siècles de racisme systémique ont encore un impact significatif, et les politiciens exploitent le racisme comme une arme.

Donald Trump l’a fait ici. Le mois dernier, le porte-parole de Johnson, interrogé sur les huées et pourquoi Johnson ne les avait pas condamnés, a déclaré que le Premier ministre était « plus concentré sur l’action que sur les gestes ». En disant cela, le porte-parole de Johnson encourageait essentiellement les fans qui huaient à continuer de le faire.

Gary Neville, un ancien joueur de Manchester United et maintenant un animateur de télévision, a déclaré qu’il n’était pas surpris que les trois joueurs aient été ciblés.

« Le Premier ministre a déclaré qu’il était acceptable que la population de ce pays hue les joueurs qui tentent de promouvoir l’égalité et de se défendre contre le racisme », a-t-il déclaré sur Sky News. « Cela commence tout en haut, et donc pour moi, je n’ai pas du tout été surpris de me réveiller ce matin avec ces gros titres. »

« Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de » politique gestuelle « et ensuite faire semblant d’être dégoûté lorsque la chose même contre laquelle nous militons se produit », a tweeté le défenseur Tyrone Mings à un membre du Parti conservateur, qui avait auparavant fustigé les joueurs.

Le football anglais s’est amélioré depuis l’époque des hooligans, mais il y avait clairement un construire à un moment comme celui-ci. Il ne manquait qu’un match.

Les médias sociaux devraient-ils faire plus pour arrêter les abus racistes en ligne ? Bien sûr.

Le problème est que le racisme est à la fois ancré dans la culture britannique (et américaine), alors que simultanément des pans importants du pays ne croient pas que le racisme systémique existe. Je veux dire Hell, aux États-Unis, certains d’entre nous ne veulent même pas enseigner l’histoire du racisme.

Avant que Twitter puisse nettoyer son gâchis, les êtres humains doivent nettoyer le nôtre.

Une partie importante de la base de fans de football anglais ne considère pas le football comme un lieu de gestes anti-haine, de la même manière que certains fans de la NFL ne voulaient pas voir Kaepernick se mettre à genoux.

Le gouvernement britannique s’en soucie peut-être un peu, mais pas assez. Il existe des groupes anti-haine qui travaillent sans relâche pour assécher ce marécage. Twitter dit qu’il a supprimé des milliers de tweets et banni définitivement certains comptes. Pourtant, Twitter a déjà fait quelque chose comme ça, et les incidents racistes continuent de se produire.

Il y a une fresque qui a été créée pour Rashford à Manchester pour son travail caritatif, poussant principalement le gouvernement à fournir des déjeuners gratuits aux gens pendant la pandémie. Il a été vandalisé. Il a depuis été couvert d’images, de cœurs et de mots d’encouragement de la part des membres de la communauté, mais le fait qu’il ait été souillé en dit long sur l’endroit où nous sommes, et ce n’est pas un bon endroit.

Les joueurs noirs, à bien des égards, étaient effectivement seuls et confrontés à des niveaux remarquables de racisme ignoble et guttural.

C’est à cause de nous. Nous tous.

Pas à cause de Twitter.