Le football Bearkat se rend à Ruston pour affronter Louisiana Tech samedi

HUNTSVILLE, Texas– L’équipe de football Sam Houston Bearkat cherchera à confirmer sa première victoire de 2023 avec sa première victoire en Conference USA samedi lorsqu’elle se rendra à Ruston pour un affrontement dans l’après-midi avec Louisiana Tech. Ce sera la quatrième rencontre de tous les temps entre les Bulldogs et les Bearkats et la première depuis 1999. Toutes les rencontres ont eu lieu à Ruston, celle de cette année étant la première avec les deux équipes au niveau FBS.

Le coup d’envoi de la compétition de samedi est fixé à 14 heures au Stade Joe Aillet. Il sera diffusé sur ESPN+ avec Lyn Rollins et Greg Bowser à l’appel, ainsi que Madi Kaufman en marge. Le jeu peut être écouté en ligne sur Bearkat Sports Network et sur l’application Bearkat Athletics avec Jason Barfield et Brian Adams à l’appel depuis la cabine radio.

COMMENCER

– Les Kats viennent de remporter une victoire 24-21 contre Kennesaw State, la première victoire du programme en tant que programme FBS. Alors que KSU est toujours considéré comme un adversaire du FCS, le SHSU est toujours à la recherche de sa première victoire contre un adversaire du FBS depuis 2011, lorsqu’il a battu le Nouveau-Mexique à Albuquerque en route vers une saison 14-1 et une place dans le premier des trois championnats du FCS. Jeux

– Les Kats ont remporté deux honneurs hebdomadaires de la Conference USA lundi alors que Da’Marcus Crosby et Colby Sessums ont été nommés respectivement joueurs défensifs et spéciaux de la semaine de la CUSA.

– Après avoir marqué seulement 10 points au total lors des trois premiers matchs de l’année, les Kats ont affiché une moyenne de 23,6 points par match lors de leurs six derniers matchs.

– Bien qu’ils n’aient remporté aucune victoire lors de leurs huit premiers essais en 2023, les Kats menaient ou étaient à un score de leur adversaire au quatrième quart lors de six de leurs huit matchs avant de vaincre Kennesaw State.

LA DERNIÈRE FOIS LES KATS FACE À LOUISIANA TECH Louisiane Tech 55, Sam Houston 17 Stade Joe Aillet – Ruston, Louisiane – 11/09/1999

Cinq revirements et deux erreurs dans le jeu de coups de pied ont transformé ce qui aurait pu être une autre rencontre serrée avec un adversaire de la division IA de la NCAA en une longue soirée alors que Louisiana Tech infligeait à Sam Houston sa première défaite de la saison 1999.

Adrian Thomas du SHSU s’est précipité 32 fois pour 146 verges et un score, mais chacune des erreurs des Kats a conduit à des points Bulldog, y compris un retour d’interception et un bloc de dégagement pour les touchés et deux autres touchés de moins de 25 verges.

Chris Chaloupka a complété 10 de ses 19 tentatives de passes pour 131 verges.

Tim Rattay, le leader des passes de la Division IA de la NCAA en 1998 et futur signaleur de la NFL, a complété 16 des 19 tentatives pour 247 verges dans le match. Son remplaçant, Brian Stallworth, a joué la seconde période après que les Bulldogs aient déjà pris un avantage de 48-10 à la pause.

RESTES D’UNE VICTOIRE 24-21 SUR L’ÉTAT DE KENNESAW – Les Kats étaient menés 21-7 à la mi-temps, mais ont marqué lors de leurs trois derniers entraînements du match pour revenir jusqu’au bout pour une victoire 24-21 sur un panier de 35 verges de Colby Sessums au buzzer.

– Cette victoire est la plus grande victoire des Kats depuis qu’ils ont surmonté un déficit de 20-6 au début du quatrième quart-temps pour une victoire de 21-20 lors de la bataille de Piney Woods en 2021 contre Stephen F. Austin.

– Keegan Shoemaker a terminé avec 242 verges par la passe et a inscrit trois scores, un sommet en carrière, marquant son sixième match consécutif avec plusieurs passes de TD. Il est le premier Bearkat QB avec trois passes de touché depuis qu’Eric Schmid en a eu 3 contre l’ACU en 2021

– Michael Benefield (108 verges) et Jonathan Murray (100 verges) de KSU ont chacun dépassé le cap du siècle au sol, devenant ainsi la première paire adverse de Bearkat à atteindre 100 verges au sol dans le même match depuis Lamar en 2018.

– Da’Marcus Crosby a continué à réaliser de gros chiffres du côté défensif du ballon en terminant avec 10 arrêts et un INT, son troisième de l’année et son deuxième en autant de semaines. Cet effort lui a valu les honneurs du joueur défensif de la semaine de la CUSA.

– Trevor Williams a réalisé huit arrêts au total, lui donnant 360 plaqués pour sa carrière. Cela l’a fait dépasser Pete Garner pour le troisième de tous les temps au SHSU pour les plaqués en carrière et lui place 23 arrêts derrière Lish Adams pour le deuxième de tous les temps. Stan Blinka détient le record du SHSU avec 538

FRAPPEURS RAPIDES – Les Kats sont l’une des sept équipes du pays à avoir disputé plusieurs matchs de prolongation en 2023. Les autres écoles comprennent Akron, Arizona, Clemson, Colorado, Houston et Miami (FL).

– Cette année marque la première fois que les Kats disputent plusieurs matchs de prolongation au cours d’une seule saison depuis 2008, lorsqu’ils avaient une fiche de 2-1 en trois matchs de prolongation au total contre Stephen F. Austin (W), le sud-est de la Louisiane (L) et l’État du Texas ( L)

– Bearkat QB Keegan Shoemaker a montré une propension au drame dans sa carrière et samedi contre KSU a été à la hauteur. Cette victoire était la quatrième fois dans la carrière de Shoemaker à Bearkat qu’il menait SHSU à une victoire après avoir été mené au quatrième quart. Les autres incluent des victoires contre Stephen F. Austin en 2021 et SFA et Eastern Kentucky en 2022.

– Les Kats ont égalisé le match avec Kennesaw State la semaine dernière grâce à un entraînement de 16 jeux et 80 verges qui a mangé 9:24 du quatrième quart. C’était le trajet le plus long, en termes de temps, pour Sam Houston à l’époque Keeler. La dernière fois que les Kats ont marqué plus de 9 minutes, c’était le 26 octobre 2013, lorsqu’ils ont parcouru 60 verges en 16 jeux – tous des courses – en 9:25 pour payer contre Northwestern State.

– Noah Smith a été un couteau suisse pour les Kats tout au long de sa carrière et les chiffres s’additionnent. En fait, le junior en chemise rouge n’a besoin que de 95 verges au sol supplémentaires pour rejoindre Richard Sincere en tant que seul Kats avec 1 000 verges au sol et 1 000 verges en réception dans une carrière.

– Smith a été la cible préférée de Keegan Shoemaker cette année et a réalisé en moyenne 9,4 réceptions par match, un sommet dans la ligue, depuis le début du jeu CUSA. Il se classe également cinquième avec 81,6 verges sur réception et sixième avec 98,6 verges polyvalentes par match.

– Trevor Williams a vu sa séquence de matchs avec des plaqués à deux chiffres interrompue avec sept contre l’UTEP, mais il a quand même accumulé 100 plaqués en neuf matchs et est le premier Kat avec 100 plaqués en une saison depuis Justin Johnson en avait 117 en 2017.

PLUS D’OCTETS BEARKAT – Sam Houston a clôturé sa victoire contre Kennesaw State de manière incroyablement efficace pour revenir jusqu’au bout pour sa première victoire au niveau FBS. Les Kats étaient menés 21-7 lorsqu’ils ont pris possession avec 5:41 à jouer au troisième quart et ont marqué lors de chacun de leurs trois derniers entraînements, exécutant 38 jeux et récoltant 190 verges au cours de ces entraînements.

– Cela comprenait un entraînement monstre pour égaliser le match à 21-21 au quatrième quart lorsque les Kats ont parcouru 80 verges en 16 jeux, en utilisant 9 :24 de repos. Keegan Shoemaker a complété ses sept tentatives de passe sur 34 verges, y compris une connexion de touché de 2 verges avec Jay Rockwell pour égaliser le match.

– Le FG gagnant de Colby Sessums à 35 mètres contre Kennesaw State a été le premier FG de retrait par un Kat depuis que Tre Honshtein a clôturé une victoire en OT contre Central Arkansas en 2018. C’était le premier match gagnant FG dans la dernière minute du temps réglementaire depuis le vainqueur de Seth Morgan avec 34 secondes à jouer à Eastern Kentucky en 2022, et le premier à domicile depuis que Miguel Antonio a réussi un 24 verges avec 24 secondes à jouer lors d’une victoire contre l’État du Dakota du Nord en 2009.

– Les efforts de Sessum ont été suffisants pour lui valoir les honneurs de joueur de la semaine des équipes spéciales de la Conférence USA lundi alors qu’il est passé à 7 sur 10 sur les FG en 2023 et à 17 sur 17 sur les PAT. Il n’était pas le seul Kat à remporter un honneur hebdomadaire de la ligue puisque Da’Marcus Crosby a été nommé joueur défensif de l’année de la ligue après avoir réalisé 10 arrêts et une interception pour la deuxième semaine consécutive, lui donnant trois choix pour l’année. Il est le premier Kat avec trois INT en une saison depuis que Zyon McCollum et Jaylen Thomas en ont chacun eu 3 en 2021.

– Sam Houston n’a eu que deux pénétrations combinées dans la zone rouge adverse lors des matchs contre BYU, Air Force et Houston, mais en a 20 au cours des six matchs depuis, repartant avec des points 19 fois. La seule fois où les Kats n’ont pas marqué lors du match CUSA en entrant dans la zone rouge, c’était lors de la dernière série du match à Liberty, une défaite 21-16 contre les Flames, en tête de la ligue.

– Les Kats s’attendaient à avoir un duo d’élite de receveurs à double menace cette saison, Noah Smith et Ife Adeyi, mais ont perdu Adeyi sur blessure au début du match à Houston. Depuis lors, Smith a pris le relais avec 73 touches (54 rec, 19 rush) au cours des six derniers matchs, totalisant 584 yards et sept touchdowns. Ses efforts lui ont permis de grimper dans les classements de tous les temps du SHSU, notamment en se hissant au sixième rang de tous les temps au SHSU lors des réceptions en carrière avec son effort de 7 attrapés contre Kennesaw State.

– Sam Houston a dû approfondir sa liste de porteurs de ballon en 2023, mais a obtenu de l’aide contre la KSU avec le retour de Zach Hrbacek. L’étudiant de deuxième année en chemise rouge de Troie a mené les Kats au sprint en 2022, mais avait raté cinq matchs consécutifs avant son retour contre les Owls. Hrbacek a fait la différence avec 75 verges polyvalentes hors du champ arrière, dont 50 verges au sol et une réception de 21 verges tout au long de sa carrière au deuxième quart pour établir le premier score des Kats du match.

