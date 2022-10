Le football australien promet une action rapide après les saluts nazis lors de la finale de la coupe

Le “comportement antisocial” s’est produit lors d’un match entre Macarthur FC et Sydney United 58

Les saluts nazis présumés et les huées d’une cérémonie d’accueil autochtone lors de la finale de la Coupe d’Australie samedi ont vu Football Australia promettre de prendre des mesures rapides et énergiques contre une “petite minorité d’individus”.

Football Australia a condamné le “comportement antisocial” au Western Sydney Stadium, où le Macarthur FC s’est imposé 2-0 contre Sydney United 58 devant plus de 16 000 fans.

L’instance dirigeante a déclaré dans un communiqué publié dimanche qu’il était “Évaluant aujourd’hui toutes les séquences et images disponibles de certaines personnes qui préoccupent notre organisation et la communauté du football australien au sens large, y compris l’affichage du” salut hitlérien “.”

Football Australie est “travailler en étroite collaboration avec la direction du stade CommBank et de la police de la Nouvelle-Galles du Sud pour déterminer une action forte et rapide contre tout comportement antisocial identifié, qui peut également être considéré comme illégal dans l’État de NSW”, et l’organisation “aura des discussions avec le Sydney United 58 FC sur le comportement de certains supporters, ce qui pourrait conduire à des sanctions individuelles et de club.”

Les images partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer des supporters de Sydney 58 effectuant des saluts nazis, et le club a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec les autorités pour mener une enquête complète.

Vous voulez dire que des gens comme ça ont hué l’accueil au pays ? Totalement dégoûtant. #Coupe d’Australie pic.twitter.com/MIX36z1I1r — Beurk. (@Royleity) 1 octobre 2022

Un peu plus. Les nazis de Sydney United font tache sur le football australien. Cela doit être appelé et éradiqué. pic.twitter.com/zMPOHfA1m5 — ⚫🔴VivaLaQuintaBrigada🟢⚪ (@WSBhoy) 1 octobre 2022

“Le Sydney United 58 FC a une tolérance zéro envers toute forme d’irrespect, de racisme ou de discrimination”, », a déclaré le club, anciennement connu sous le nom de Sydney Croatie.

“Ceux qui ne s’alignent pas sur ces valeurs ne sont pas les bienvenus au Sydney United 58 FC et leurs opinions ne seront jamais tolérées.”

L’ancien international australien Jade North, qui a été le premier joueur indigène à diriger l’équipe nationale connue sous le nom de Socceroos, a déclaré que le comportement, qui comprenait huer la cérémonie de “Bienvenue dans le pays” et voir huit fans expulsés, était irrespectueux.

“Il est extrêmement décevant que le respect des cultures et des pratiques des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres ne soit pas respecté par certaines sections de la société australienne aujourd’hui dans le même esprit dans lequel il est étendu”, a déclaré le coprésident du groupe consultatif national autochtone de Football Australia.

Dimanche, les co-PDG de Professional Footballers Australia, Beau Busch et Kathryn Gill, ont déclaré que les fans indisciplinés avaient brisé le “des valeurs universelles d’équité, de respect et de courage.”

“Notre sport doit maintenant réagir et les joueurs s’engagent à jouer un rôle important”, Busch et Gill ont demandé dans un communiqué.

“Une réponse efficace ne sera pas développée en se concentrant sur le fait que ces actions ont été infligées ou non par une minorité.”