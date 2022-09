Le football à travers le Royaume-Uni reprend au début de la semaine prochaine dans toutes les compétitions. Plus tôt cette semaine, les ligues de football du pays ont suspendu leurs matchs en raison du décès de la reine Elizabeth II jeudi.

Les matchs restent reportés lundi, y compris le match de lundi à Leeds contre Nottingham Forest. Cependant, les matchs programmés reprennent le lendemain. Cela n’inclut pas les matchs de Premier League. Au lieu de cela, 30 matchs sont programmés mardi à travers le championnat, la Ligue 1 et la Ligue 2.

“Au niveau national, on s’attend à ce que l’EFL revienne mardi et mercredi”, a déclaré le journaliste principal de Sky Sports, Geraint Hughes. « C’est une grosse semaine la semaine prochaine car il y a un programme complet mardi et mercredi. Il y a des mises en garde à cela car nous attendons toujours la date des funérailles de la reine. »

“Ce seront des funérailles d’État, donc ce sera un énorme événement national et international qui nécessitera beaucoup de ressources et beaucoup de ces ressources pourraient être nécessaires pour les événements sportifs.”

Le football au Royaume-Uni reprend mardi

En ce qui concerne les clubs de Premier League, la plupart des équipes restent à l’écart jusqu’au vendredi 16 septembre. Actuellement, il n’y a pas de plans pour les dates de rattrapage des matches. Cependant, c’est un défi à relever pour la Premier League, qui a déjà un calendrier chargé de matchs avec une pause de deux mois pour la Coupe du monde.

À ce défi s’ajoutent la Ligue des champions, ainsi que la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa. Les clubs EPL impliqués dans ces tournois ont des matchs standard les mardi, mercredi et jeudi.

United peut confirmer que jeudi #UEL La visite au shérif de Tiraspol se déroulera comme prévu jeudi.#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 9 septembre 2022

“Du point de vue de l’UEFA, de nombreux matches de la semaine prochaine impliqueront des clubs britanniques avec la Ligue des champions mardi et mercredi, la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa jeudi”, a poursuivi Hughes. “Dans l’état actuel des choses, la compréhension de l’UEFA est que ces matchs auront lieu.”

Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, le Celtic et les Rangers disputent tous des matchs de Ligue des champions mardi et mercredi. Pendant ce temps, Arsenal, Manchester United, West Ham et Hearts reprennent leurs tournois européens jeudi.

L’UEFA a essentiellement besoin que ces matches européens se déroulent la semaine prochaine. La Coupe du monde au Qatar a affecté les calendriers des rencontres dans le monde entier, en particulier en Europe. Normalement organisée pendant les mois d’été, cette version de la Coupe du monde se déroule en novembre et décembre.

Il y a deux matchs de Premier League actuellement programmés pour vendredi. Aston Villa accueille Southampton, tandis que Fulham voyage pour jouer à Nottingham Forest.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité