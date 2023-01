“Le football au Moyen-Orient”: critique de livre

En raison de la myriade de problèmes éthiques, moraux et logistiques, la Coupe du monde 2022 a laissé une question très importante sans réponse : la Coupe du monde était-elle une célébration appropriée du football du Moyen-Orient ? Voir le Maroc se qualifier pour les demi-finales et l’Arabie saoudite donner à l’Argentine son seul défaut suggérait que, oui, la Coupe du monde était une sortie pour le football du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Pourtant, le faste et le glamour, la culture montrée, ont-ils vraiment raconté l’histoire de la tradition du football dans le «berceau de la civilisation»?

À certains égards, oui, mais il a fallu des controverses et des dilemmes moraux pour vraiment raconter l’histoire. L’oppression de certaines personnes au profit d’autres fait autant partie de la tradition du football dans la région que le sport en est une source de fierté. Ironiquement, l’Arabie saoudite étant l’équipe la plus titrée de la région est en soi une tournure intéressante étant donné que la tension géopolitique il y a seulement cinq ans a menacé ce tournoi même de se produire.

Football au Moyen-Orient

Le professeur Abdullah Al-Arian de l’Université de Georgetown au Qatar tente de raconter cette histoire dans sa collection d’articles intitulée, Football au Moyen-Orient : État, société et beau jeu. Le livre contient douze articles sur divers éléments du football au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, écrits par différents universitaires de différents pays. D’il y a cent ans à nos jours, la collection vise à donner au lecteur une idée de la façon dont le football a influencé la société dans cette région du monde ainsi qu’à aborder les controverses en cours.

Le livre saute dans divers sujets mais a tendance à être lourd sur quelques sujets. Les Palestiniens et leur exclusion d’une grande partie du monde du football organisé a deux articles, l’un sur le Liban et l’autre sur le mouvement BDS. Le Qatar, pour des raisons évidentes, est un autre focus, avec un article exclusivement sur le recours à la main-d’œuvre migrante et un autre sur beIN SPORTS, son exportation vers le monde du football et un temps un acteur majeur de la région pour le sport.

Le livre, cependant, contient également des articles sur des sujets de niche qui en disent long sur les sociétés de cette région. L’article de Yagmar Nurat sur le football féminin en Turquie n’est pas surprenant – la discrimination est endémique dans le monde entier – mais la profondeur des recherches sur le football et son impact sur la société est intéressante. De même, l’article de Maher Mezahi sur l’utilisation des chants dans le Hirak algérien ressemble étrangement aux histoires des livres de Franklin Foer ou David Goldblatt sur la façon dont le sport est une voie de changement social et de protestation.

Académique en présentation

Ce qui rend ce livre différent de celui de Foer, cependant, c’est à quel point il est complètement sec. Chaque article est écrit par un universitaire, donc au lieu d’un récit convaincant, nous sautons d’un article académique à l’autre. Certains, comme l’article de Craig LaMay sur beIN SPORTS, étaient un regard convaincant sur la façon dont un réseau que nous avons tendance à oublier en Occident a une influence massive en Asie et en Afrique. À l’inverse, des articles comme celui de Thomas Ross Griffin sur l’identité nationale de l’équipe nationale du Qatar sont ennuyeux et en proie à des repères douteux pour faire valoir son argumentation.

Al-Arian pourrait dire qu’un livre sur le Moyen-Orient et le football ne peut pas être écrit par des journalistes car peu de journalistes viennent et vivent dans la région, et ceux qui le font sont généralement renvoyés par les éditeurs. Il en dit autant pour le manque de recherche sur le jeu par les locaux maintenant. Que ce soit vrai – et je soupçonne qu’il y a une vérité définitive là-dedans – n’enlève rien au fait que ce livre est lent et épais avec des discours académiques.

Si vous y parvenez, vous en apprendrez beaucoup et réaliserez qu’il existe une riche histoire du football dans la région, une histoire qui devrait être mieux explorée et médiatisée. Passer à travers est un défi, cependant, et seuls les fans de football qui recherchent quelque chose d’un peu différent de l’habituel et qui peuvent gérer des pages d’écriture académique bénéficieront de ce livre.

Photo: Imago