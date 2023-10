Le football-Angleterre décroche sa place pour l’Euro 2024 avec une victoire contre l’Italie mais la Hongrie doit attendre

PARIS : L’Angleterre, élégante, a battu l’Italie 3-1 à Wembley pour devenir le dernier pays à réserver une place pour le Championnat d’Europe de l’année prochaine après le tour de qualification de mardi, mais les espoirs de la Hongrie ont été freinés par un match nul contre la Lituanie.

L’Angleterre et la Hongrie ont été les seules équipes à avoir l’opportunité mardi de garantir leur place pour la phase finale en Allemagne en juin prochain, l’équipe de Gareth Southgate venant par derrière pour battre les champions d’Europe et s’assurer de la première place du groupe C.

La défaite de l’Italie, qui menait grâce à Gianluca Scamacca avant que l’Angleterre ne les dépasse avec deux buts de leur recordman de tous les temps Harry Kane – le premier sur penalty – et un de Marcus Rashford, laisse les visiteurs à une troisième place précaire.

L’Ukraine est passée à la deuxième place en battant Malte 3-1 à l’extérieur après que Paul Mbong ait donné l’avantage aux hôtes à la 12e minute. Un but contre son camp puis un penalty ont donné l’avantage à l’Ukraine à la mi-temps et ils en ont ajouté un troisième vers la fin de Mykhailo Mudryk.

L’Ukraine conclura sa campagne de qualification le mois prochain avec un match à domicile contre l’Italie qui devra se jouer sur un terrain neutre en raison du conflit avec la Russie.

La Hongrie se serait qualifiée si elle avait gagné contre la Lituanie, qu’elle avait battue cinq fois lors de six rencontres précédentes, mais elle a perdu deux buts à Kaunas avant de revenir pour faire match nul 2-2.

La Lituanie, qui n’avait remporté qu’un seul match dans le groupe G, menait à la pause grâce à des buts de Fedor Cernych et Pijus Sirvys, mais la Hongrie a riposté grâce au penalty du capitaine Dominik Szoboszlai à la 67e minute et à une tête de Barnabas Varga à huit minutes de la fin.

La Hongrie fait pression pour un vainqueur mais doit maintenant attendre le mois prochain pour remporter une place à l’Euro 2024. Elle mène d’un point après que la Serbie, deuxième, a battu son voisin du Monténégro 3-1 à Belgrade grâce à un doublé d’Aleksandar Mitrovic.

Le Danemark et la Slovénie ont tous deux remporté le Groupe H à l’extérieur et se qualifient ainsi.

Les Danois se sont fait peur à Saint-Marin où la petite république a marqué son premier but de la campagne mais les visiteurs ont quand même gagné 2-1, tandis que la Slovénie s’est imposée 1-0 contre l’Irlande du Nord à Belfast, où Adam Cerin a marqué après cinq minutes.

Ces résultats laissent au Kazakhstan de minces espoirs de qualification automatique, même s’il a battu la Finlande 2-1 à l’extérieur lors du premier match de mardi. Bakhtiyar Zaynutdinov a marqué deux fois, le premier sur penalty à la 77e, puis le vainqueur à la 89e minute.

L’Allemagne (hôte), l’Autriche, la Belgique, la France, le Portugal, l’Écosse, l’Espagne et la Turquie sont déjà réservés pour la finale.

Le dernier tour des qualifications de groupe aura lieu le mois prochain et le tournoi se déroulera du 14 juin au 14 juillet.

