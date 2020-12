IPSWICH, Angleterre: le football anglais gagnerait à être brièvement suspendu car de plus en plus de clubs sont touchés COVID-19[feminine épidémies, y compris la nouvelle souche variante, a déclaré mardi un membre du personnel médical de l’équipe.

Matt Byard, le physiothérapeute du troisième niveau d’Ipswich, a exprimé son inquiétude après que le terrain d’entraînement de son club ait été forcé de fermer après que cinq joueurs, l’entraîneur et le directeur général des opérations de football aient été testés positifs pour le coronavirus .

Byard a déclaré que la vitesse de transmission et le profil des données et des symptômes confirment que les cas au club étaient la nouvelle souche du virus, qui a été détectée principalement à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre et a suscité des inquiétudes dans le monde entier en raison de signes indiquant que cela pourrait se répandre plus facilement.

Bien que rien n’indique que cela provoque une maladie plus grave, de nombreux pays d’Europe et au-delà ont donc restreint les voyages depuis la Grande-Bretagne.

Nous avons été félicités par la Ligue anglaise de football pour les procédures que nous avons mises en place sur le terrain d’entraînement et le jour du match et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont devenus très préoccupés par les derniers développements, a déclaré Byard.

Je sais que l’EFL envisage d’introduire des mesures supplémentaires, avec peut-être plus de tests par exemple. J’ai toujours soutenu les tests de routine pour sécuriser un programme de retour au jeu. Personnellement, avec autant de clubs touchés par ce développement actuel et par ce nouveau développement de souches, le football pourrait bénéficier d’un disjoncteur avant un retour au jeu en toute sécurité.

Le football se poursuit en Angleterre pendant la période des fêtes, comme le veut la tradition, et Ipswich a annulé les matchs que l’équipe devait jouer les 26 et 29 décembre.

Les autres équipes de la ligue inférieure de Portsmouth, Peterborough et Sunderland ont également signalé des cas positifs ces derniers jours, ces deux derniers matches reportant.

En Premier League, Newcastle a dû annuler son match contre Aston Villa ce mois-ci après une épidémie de virus au sein de son équipe. Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a déclaré que deux de ses joueurs, apparemment Allan Saint-Maximin et le capitaine Jamaal Lascelles, avaient souffert des effets néfastes du virus et luttaient pendant un certain temps avec lui.

Nous allons tester à nouveau tous les membres du personnel mercredi qui ont déjà été testés négatifs et je crains qu’il y ait plus de cas positifs, a déclaré Byard.

