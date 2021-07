Le football anglais limitera les en-têtes puissants à l’entraînement

Le football anglais limitera le nombre d’en-têtes de haute force à l’entraînement à 10 par semaine à partir de la saison 2021-22 pour protéger les joueurs dans le cadre de nouvelles directives, ont annoncé mercredi la Premier League et d’autres instances dirigeantes.

Les têtes qui impliquent des forces plus élevées sont généralement celles prises après une longue passe de plus de 35 mètres ou à partir de centres, de corners et de coups francs, selon un communiqué commun des instances dirigeantes.

Le communiqué indique que les études initiales ont montré que la plupart des en-têtes sont prélevés lors de la formation et que la majorité d’entre eux impliquent des forces faibles.

Les directives interviennent après que le problème de la démence dans le jeu professionnel a été mis en évidence par la mort l’année dernière de l’Anglais Nobby Stiles qui, avec bon nombre de ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde 1966, avait été diagnostiqué avec la maladie.

« Cette recommandation est fournie pour protéger le bien-être des joueurs et sera examinée régulièrement au fur et à mesure que des recherches supplémentaires seront entreprises pour mieux comprendre l’impact du titre dans le football », indique le communiqué.

« Le guide recommande également aux clubs de développer des profils de joueurs qui tiennent compte du sexe, de l’âge, de la position de jeu, du nombre de têtes par match et de la nature de ces têtes.

« Ces profils peuvent être utilisés pour garantir que toutes les séances d’entraînement reflètent le type et la quantité d’en-têtes qu’un joueur peut s’attendre à entreprendre au cours d’un match. »

Les directives, qui s’appliqueront à la fois au football professionnel et amateur, ont été approuvées par la Football Association, la Premier League, la Ligue anglaise de football, la Professional Footballers’ Association et la League Managers Association.

Il a été recommandé aux joueurs amateurs de ne diriger le ballon que 10 fois par session avec une seule session par semaine où la tête est pratiquée.