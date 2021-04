Le football anglais, y compris les clubs de Premier League et de Super League féminine, entreprendra un boycott des réseaux sociaux de trois jours la semaine prochaine en réponse « aux abus discriminatoires continus et soutenus subis en ligne par les joueurs et de nombreux autres liés au football ».

Des joueurs de haut niveau tels que Marcus Rashford et Lauren James de Manchester United, l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling et le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold ont rapporté avoir été victimes d’abus racistes sur les plateformes de réseaux sociaux.

Le volume croissant d’incidents a incité les instances dirigeantes et les ligues du football anglais à écrire en février à Twitter et Facebook, qui possède également Instagram, exigeant une application plus stricte des réglementations anti-discriminatoires.

Les personnalités du football anglais restent cependant insatisfaites des mesures prises par les entreprises de médias sociaux, et il a été confirmé qu’un boycott de toutes les plates-formes sera désormais imposé pour couvrir l’ensemble du programme des matches le week-end prochain, y compris Manchester United contre Liverpool. en Premier League.

« Le [Football Association] FA, Premier League, [English Football League] EFL, FA Women’s Super League, FA Women’s Championship, [Professional Footballers Association] PFA, [League Managers Association] LMA, [Professional Game Match Officials Limited] PGMOL, Kick It Out et le [Football Supporters Association] La FSA s’unira pour un boycott des réseaux sociaux à partir de 15h00 [GMT] le vendredi 30 avril au 23h59 [GMT] le lundi 3 mai, en réponse aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne par des joueurs et de nombreux autres joueurs liés au football « , indique un communiqué conjoint.

« Cela a été prévu pour un programme complet de rencontres dans le jeu professionnel masculin et féminin et verra les clubs de la Premier League, de l’EFL, de la WSL et du championnat féminin désactiver leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram.

«En tant que collectif, le jeu reconnaît la portée et la valeur considérables des médias sociaux pour notre sport. La connectivité et l’accès aux supporters qui sont au cœur du football restent vitaux.

« Cependant, le boycott montre que le football anglais se réunit pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte continue contre la discrimination.

« Dans notre lettre de février 2021, le football anglais a présenté ses demandes aux entreprises de médias sociaux, exhortant le filtrage, le blocage et le retrait rapide des messages offensants, un processus de vérification amélioré et la prévention du réenregistrement, ainsi qu’une assistance active aux forces de l’ordre pour identifier et poursuivre. les auteurs de contenu illégal.

«Bien que certains progrès aient été réalisés, nous réitérons ces demandes aujourd’hui dans le but d’endiguer le flux incessant de messages discriminatoires et de garantir qu’il y ait des conséquences réelles pour les fournisseurs d’abus en ligne sur toutes les plateformes.

« Boycotter le football de manière isolée n’éradiquera bien sûr pas le fléau des abus discriminatoires en ligne, mais cela démontrera que le jeu est prêt à prendre des mesures volontaires et proactives dans ce combat continu.

« Enfin, alors que le football prend position, nous exhortons le gouvernement britannique à veiller à ce que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduise une législation forte pour rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables de ce qui se passe sur leurs plates-formes, comme discuté au DCMS. [Digital, Culture, Media and Sport] Table ronde sur les abus en ligne plus tôt cette semaine. «

Le football anglais avait écrit aux sociétés de médias sociaux en février. Photo de Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a ajouté que la ligue continuerait de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles en fassent davantage pour lutter contre le fléau des abus en ligne.

«Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et les abus épouvantables que nous constatons que les joueurs reçoivent sur les plateformes de médias sociaux ne peuvent pas être autorisés à se poursuivre», a déclaré Masters.

« La Premier League et nos clubs se tiennent aux côtés du football dans l’organisation de ce boycott pour souligner le besoin urgent pour les entreprises de médias sociaux de faire plus pour éliminer la haine raciale.

«Nous n’arrêterons pas de défier les entreprises de médias sociaux et souhaitons voir des améliorations significatives dans leurs politiques et processus pour lutter contre les abus discriminatoires en ligne sur leurs plateformes.

« Le football est un sport diversifié, qui rassemble des communautés et des cultures de tous horizons et cette diversité rend la compétition plus forte. No Room For Racism représente tout le travail que nous faisons pour promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion et lutter contre la discrimination. »

Le directeur général de l’Association des supporters de football, Kevin Miles, a déclaré: « La Football Supporters ‘Association soutient pleinement les efforts du jeu pour éradiquer la haine et la discrimination en ligne et se joindra au boycott des médias sociaux du week-end prochain. s’adressant aux joueurs, managers et journalistes du football masculin et féminin et nous voyons que cela visait aussi les groupes de supporters.

«Beaucoup de nos groupes de fans les plus actifs nous disent qu’ils ont été victimes d’abus dégoûtants lorsqu’ils ne font rien de plus que d’essayer de représenter leur base de supporters. C’est une menace pour l’existence même des organisations de supporters qui sont dirigées par des bénévoles pendant leur temps libre. En tant que fans, nous sommes aux côtés des joueurs, des managers, des arbitres et de tout le monde pour appeler les sociétés de médias sociaux à se mobiliser. «