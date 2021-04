Le football anglais entame un boycott de quatre jours sur les réseaux sociaux en réponse aux abus de joueurs

Le football anglais, y compris les clubs de Premier League et de Super League féminine, a lancé un boycott de quatre jours des médias sociaux en réponse aux abus discriminatoires en cours dont les joueurs sont victimes en ligne.

Le boycott a commencé à 15 heures BST le vendredi 30 avril et se terminera à 23 h 59 BST le lundi 3 mai.

La décision de boycotter les médias sociaux a également été reprise par d’autres sports, des fédérations, des clubs et des individus du rugby, du tennis, du cyclisme et de la Formule 1 se joignant également à la manifestation.

Des stars de haut niveau telles que Marcus Rashford et Lauren James de Manchester United, l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling et le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold ont rapporté avoir été victimes d’abus racistes sur les plateformes de réseaux sociaux.

Kyle Walker de City a été le dernier joueur à appeler à l’action après avoir été victime d’abus racial à la suite de la victoire 1-0 de son équipe sur Tottenham Hotspur lors de la finale de la Coupe Carabao.

Il a posté une capture d’écran de l’abus qu’il avait reçu avec la légende: «Quand est-ce que cela va s’arrêter?

Le boycott est soutenu par l’Association anglaise de football, la Premier League, la WSL, la Ligue anglaise de football, le Championnat féminin, l’Association des footballeurs professionnels, l’Association des gestionnaires de la ligue, Professional Game Match Officials Limited, Kick It Out et Football Supporters Association ainsi qu’un certain nombre de d’autres groupes et individus dans le football.

C’est un grand week-end de football avec United face à Liverpool en Premier League et Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions féminine.

« Cela a été prévu pour un programme complet de matches dans le jeu professionnel masculin et féminin et verra les clubs de la Premier League, de l’EFL, du WSL et du Championnat féminin désactiver leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram », a publié un communiqué conjoint. le 24 avril a dit.

«En tant que collectif, le jeu reconnaît la portée et la valeur considérables des médias sociaux pour notre sport. La connectivité et l’accès aux supporters qui sont au cœur du football restent vitaux.

Le boycott dure jusqu’à minuit dimanche. Photo par Catherine Ivill / Getty Images

« Cependant, le boycott montre que le football anglais se rassemble pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte continue contre la discrimination. »

Les organes directeurs et les ligues ont écrit à Twitter et Facebook en février pour demander une application plus stricte des réglementations anti-discriminatoires. Bien qu’il ait été reconnu que des progrès avaient été accomplis, les groupes ont déclaré que cela ne suffisait pas.

« Bien que certains progrès aient été réalisés, nous réitérons ces demandes aujourd’hui dans le but d’endiguer le flux incessant de messages discriminatoires et de garantir qu’il y ait des conséquences réelles pour les fournisseurs d’abus en ligne sur toutes les plates-formes », a ajouté le communiqué.

« Boycotter le football de manière isolée n’éradiquera bien sûr pas le fléau des abus discriminatoires en ligne, mais cela démontrera que le jeu est prêt à prendre des mesures volontaires et proactives dans ce combat continu.

« Enfin, alors que le football prend position, nous exhortons le gouvernement britannique à veiller à ce que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduise une législation forte pour rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables de ce qui se passe sur leurs plates-formes, comme discuté au DCMS. [Digital, Culture, Media and Sport] Table ronde sur les abus en ligne plus tôt cette semaine. «

Les managers et les joueurs ont manifesté un large soutien au boycott depuis son annonce.