Des menaces de mort. Abus raciste. Insultes sexistes. Et les comptes de réseaux sociaux ont permis de rester actifs même après avoir lancé de la bile.

Le football anglais a atteint un point de rupture avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des officiels consternés par la prolifération continue de haine qui leur est dirigée sur Instagram et Twitter.

Une semaine qui a commencé avec l’arbitre le plus en vue de la Premier League qui a signalé des menaces de blessures physiques à la police, puis a vu davantage de joueurs noirs ciblés par des utilisateurs racistes, et un engagement d’Instagram à réprimer la haine par la clémence envers les agresseurs.

C’est pourquoi les dirigeants du football anglais ont porté leurs préoccupations au sommet des géants des médias sociaux, s’unissant pour une lettre conjointe sans précédent adressée au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et à son homologue de Twitter, Jack Dorsey, qui exige que les plates-formes cessent d’être des paradis pour les abus »en prenant des mesures plus strictes pour éradiquer la méchanceté.

Votre inaction a créé la conviction dans l’esprit des auteurs anonymes qu’ils sont hors de portée, lisez la lettre dont les signataires incluent des responsables de l’Association anglaise de football, de la Premier League, de la Super League féminine et des organisations représentant les joueurs, les managers et les arbitres.

L’un des principaux responsables de la lutte contre la discrimination du football mondial estime qu’il pourrait être temps de se déconnecter jusqu’à ce que des mesures significatives soient prises.

Ce qu’ils doivent probablement faire maintenant, c’est avoir leur propre boycott, a déclaré Piara Powar, directeur exécutif du réseau FARE. «Pouvez-vous imaginer si les clubs de Premier League, même symboliquement pour un jour cette année, ont appelé au boycott de l’utilisation des médias sociaux par leurs fans, n’ont rien publié pendant une journée, puis ont continué à le faire jusqu’à ce que les plateformes aient montré une intention sérieuse?

Parce qu’il n’y a aucun doute, même si les problèmes du football sont probablement une égratignure sur le dos de ce à quoi Facebook est confronté dans le monde, si le niveau d’engagement que le football apporte … ils ne voudraient tout simplement pas perdre cela.

Mais les plates-formes qui permettent aux clubs et aux joueurs de s’engager avec les fans et de monétiser les parrainages peuvent également être utilisées comme une force pour le bien.

L’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre Marcus Rashford a montré cela en utilisant Twitter en particulier l’année dernière pour faire campagne contre la pauvreté des enfants. Il a utilisé son nombre toujours croissant de plus de quatre millions de personnes pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il fournisse des repas scolaires gratuits pendant la pandémie.

Ce n’était pas ici il y a 10 à 15 ans et nous avons eu le privilège de l’avoir, de se connecter avec des gens du monde entier de cultures et de religions différentes, a déclaré Rashford à la chaîne Sky Sports. Voir les gens l’utiliser de manière négative est stupide. J’espère qu’ils pourront résoudre ce problème. »

Rashford sait à quel point les plates-formes peuvent être dérangeantes, car il a été la cible de messages racistes aux côtés de ses coéquipiers Axel Tuanzebe et Anthony Martial après une défaite contre Sheffield United le mois dernier.

Rashford veut que les utilisateurs racistes soient immédiatement supprimés. » Facebook, qui possède Instagram, s’est engagé cette semaine à désactiver les comptes qui envoient des messages directs abusifs dans le cadre d’une poussée pour montrer qu’il agirait contre le racisme. Mais il est devenu plus clair lorsqu’on a insisté sur la politique selon laquelle seul un nombre répété de messages racistes non spécifiés verrait un utilisateur banni.

Ce n’est pas vraiment une position acceptable pour de nombreuses personnes, a déclaré Powar.

L’absence d’approche de tolérance zéro d’Instagram signifie que le compte qui a abusé racialement du joueur de Swansea, Yan Dhanda après une défaite en FA Cup contre Manchester City mercredi, restera actif, avec seulement certaines fonctions de messagerie désactivées pendant une période indéterminée.

Nous pensons que ses membres importants ont la possibilité d’apprendre de leurs erreurs », a déclaré le propriétaire de Facebook, Instagram. «S’ils continuent à enfreindre nos règles, ce compte sera supprimé.

La police semble plus déterminée à intervenir et à poursuivre les contrevenants qui ont utilisé les réseaux sociaux pour répandre la haine. Le gouvernement présente également un projet de loi sur la sécurité en ligne qui pourrait condamner les entreprises de médias sociaux à une amende pour ne pas avoir protégé leurs utilisateurs.

La lettre des autorités anglaises du football à Dorsey et Zuckerberg a demandé un processus de vérification amélioré qui garantit que les utilisateurs fournissent des informations d’identification précises et ne peuvent pas s’enregistrer avec un nouveau compte en cas d’interdiction. La nécessité de soumettre des documents d’identification a été mise en garde par ceux qui soulignent comment l’anonymat sur les plateformes peut aider à l’engagement des victimes de violence domestique, des lanceurs d’alerte et de ceux qui tentent de communiquer à partir des zones de danger.

Les réseaux sociaux peuvent encore faire plus pour détecter les abus sur leurs services.

L’incapacité à éliminer et à contester le pire type de racisme, le sexisme que nous ayons vu, les a vraiment laissés intacts, a déclaré Powar, dont le réseau FARE enquête sur la discrimination dans le football pour les organes directeurs. Ils ne semblent tout simplement pas y voir une priorité car il ne fait aucun doute qu’ils ont la capacité technique. »

Même rester en dehors des sites ne suffit pas pour échapper aux menaces de violence, comme l’ont découvert les managers et les arbitres.

L’arbitre Mike Dean a contacté la police après avoir reçu des menaces de mort via des comptes familiaux après avoir expulsé des joueurs lors de matches la semaine dernière.

Les abus en ligne sont inacceptables dans tous les domaines de la vie, a déclaré Mike Riley, un ancien arbitre de Premier League qui est directeur général de l’organisme d’arbitrage anglais, «et il faut faire plus pour s’attaquer au problème.

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a été alarmé par les messages menaçants qui lui sont adressés via le compte du fils Alex, ancien défenseur de Hull and Ipswich.

C’est vraiment horrible », a déclaré Bruce. Des choses comme quelqu’un qui dit espérer que je mourrai du COVID.

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a toujours des comptes mais ne se connecte plus à cause du vitriol.

Je préfère ne pas lire car cela m’affecterait personnellement beaucoup plus au moment où quelqu’un voudrait toucher ma famille, a déclaré Arteta. Le club en était conscient et nous avons essayé de faire quelque chose et… pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet? C’est ce que je demande.

C’est pourquoi les joueurs prennent encore un genou avant le coup d’envoi, comme ils le font depuis juin dans le cadre de la campagne Black Lives Matter.

C’est nous qui prenons position contre le racisme », a déclaré le défenseur d’Aston Villa Neil Taylor, qui essaie d’encourager davantage de compatriotes asiatiques britanniques dans ce sport. Je ne pense pas qu’il soit bien de l’éradiquer complètement, mais j’essayais maintenant de créer une société qui interpelle les gens.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports