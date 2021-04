Les plus grands organes directeurs et organisations du football anglais, notamment la Football Association (FA), la Premier League et la Ligue anglaise de football (EFL), ont annoncé un boycott des réseaux sociaux entre le 30 avril et le 3 mai à la suite de récents incidents d’abus en ligne visant des joueurs de football. Le boycott des réseaux sociaux de 15 h (14 h 00 GMT) le 30 avril à 23 h 59 (22 h 59 GMT) le 3 mai vient en réponse «aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne par les joueurs et bien d’autres personnes liées au football, « En tant que collectif, le jeu reconnaît la portée considérable et la valeur des médias sociaux pour notre sport. La connectivité et l’accès aux supporters qui sont au cœur du football restent vitaux », a déclaré la Premier League. déclaration ajoutée.

Le boycott devrait avoir lieu «dans le cadre d’un programme complet de matchs professionnels masculins et féminins et mettra en vedette des clubs de la Premier League, de l’EFL, de la Super League féminine (WSL) et du championnat féminin qui désactiveront leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram. », a déclaré la Premier League.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: «Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et les abus épouvantables que nous constatons que les joueurs reçoivent sur les plateformes de réseaux sociaux ne peuvent pas être autorisés à continuer.

Des joueurs de clubs anglais, dont Marcus Rashford de Manchester United et Sadio Mane de Liverpool, avaient récemment subi des attaques racistes sur les réseaux sociaux. L’international anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund a également été touché.

Le club gallois de deuxième division, Swansea City, et les champions de football écossais, les Glasgow Rangers, ont déjà répondu par un boycott il y a quelques semaines.

