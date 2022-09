Le football anglais annonce sa décision après la mort de la reine Elizabeth

Des discussions ont eu lieu sur la question de savoir si des rencontres devraient avoir lieu

Les matchs de football de la Premier League et de la Ligue de football d’Angleterre seront annulés ce week-end en signe de respect envers feu la reine Elizabeth II, a-t-on confirmé.

Le gouvernement britannique avait recommandé que toute décision finale sur l’organisation de matches revienne aux instances sportives individuelles.

Des discussions ont eu lieu vendredi matin concernant les matches en Angleterre à travers la Premier League et les trois niveaux de la Ligue de football (EFL), avec une annonce à la suite du report des rencontres.

“Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, et en signe de respect, le tour de match de Premier League de ce week-end sera reporté, y compris le match de lundi soir”, lire un message de Premier League.

L’EFL a déclaré que son approche était “aligné” avec celui de la Premier League et de l’Association anglaise de football (FA).

En signe de respect envers Sa Majesté la reine Elizabeth II, le tour de match de Premier League de ce week-end sera reporté. – Premier League (@premierleague) 9 septembre 2022

Les matchs de l’EFL prévus vendredi avaient déjà été annulés, tandis qu’ailleurs des événements en Angleterre tels que le test de cricket contre l’Afrique du Sud et le championnat PGA de golf à Wentworth ont été suspendus jeudi, bien que les deux devraient reprendre ce week-end.

Manchester United et West Ham ont tous deux disputé leurs matches européens comme prévu jeudi soir, après des consultations avec l’UEFA et la FA, bien que les matchs aient été précédés d’une minute de silence et d’autres marques de respect, notamment des joueurs portant des brassards noirs.

Arsenal disputait déjà un match de l’UEFA Europa League à Zurich lorsque la nouvelle de la mort de la reine a été annoncée, ce qui a conduit les équipes à observer une minute de silence avant le début de la seconde mi-temps.

Ailleurs, l’un des passe-temps préférés de la reine Elizabeth II – les courses de chevaux – devrait se poursuivre à St Leger à Doncaster, bien que les événements soient censés passer du samedi au dimanche. Des matchs de ligue de rugby auront également lieu, selon les premiers rapports.

Le palais de Buckingham a confirmé jeudi que la reine était décédée à l’âge de 96 ans alors qu’elle se trouvait dans sa résidence de Balmoral, en Écosse. La nouvelle a plongé le Royaume-Uni dans une vague de deuil.

En émettant des recommandations aux instances sportives, le gouvernement a déclaré qu’il devrait envisager d’annuler ou de réorganiser les événements le jour des funérailles de la reine, ce qui reste à confirmer mais devrait avoir lieu dans environ 10 jours.

“En signe de respect, les organisations pourraient envisager d’annuler ou de reporter des événements ou de fermer des lieux le jour des funérailles d’État. Ils n’ont aucune obligation de le faire et cela est entièrement à la discrétion des organisations individuelles », lire un message du gouvernement.

“En signe de respect et conformément au ton du deuil national, les organisateurs peuvent souhaiter observer une période de silence et / ou jouer l’hymne national au début des événements ou des rencontres sportives, et les joueurs peuvent souhaiter porter des brassards noirs. “, il a ajouté.

