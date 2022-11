Le football américain supprime les images qui soutenaient les manifestations en Iran

Le football américain s’est retrouvé dans une tempête politique ce week-end lorsqu’il a été révélé qu’il avait publié plus tôt ce week-end des images du drapeau iranien avec le symbole de la République islamique supprimé. Un porte-parole du football américain a déclaré qu’il s’agissait de “montrer son soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains fondamentaux”.

Cependant, plusieurs médias l’ont souligné publiquement, ce qui a provoqué une colère considérable de la part des responsables iraniens. Quelques heures plus tard, le compte de médias sociaux US Soccer a supprimé toutes les images affichant le drapeau litigieux. Ensuite, cela incluait le drapeau iranien officiel.

“Nous voulions montrer notre soutien aux femmes en Iran avec notre graphique pendant 24 heures”, a déclaré la fédération à ESPN.

Le football américain joue avec le feu

La controverse découle de l’utilisation d’une version plus ancienne du drapeau iranien portant les couleurs vert, blanc et rouge. L’emblème de la République islamique manquait dans ce qui se présente comme une déclaration de soutien aux manifestants contre le régime gouvernemental actuel.

Le tweet US Soccer au centre de la polémique

Toute cette controverse précède le match de Coupe du monde de mardi entre les États-Unis et l’Iran. Si les États-Unis gagnent, ils passent au tour suivant. L’Iran n’a besoin d’une égalité pour avancer que si le Pays de Galles ne bat pas l’Angleterre.

L’Iran a été sous les projecteurs après des mois de manifestations après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en détention policière. Mahsa a été arrêtée pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Après sa mort, plus de 400 manifestants sont morts et plus de 18 000 arrêtés, alors que le gouvernement a tenté de réprimer le mouvement. Plusieurs nations ont exprimé leur soutien à la cause des manifestants et ont appelé à changer le régime actuel dans le pays.

Les matchs de l’Iran en Coupe du monde jusqu’à présent

Au milieu de l’adversité et du chaos chez lui, l’Iran a commencé la Coupe du monde de manière désastreuse en perdant 6-2 contre l’Angleterre lors de son match d’ouverture. L’équipe asiatique a cependant battu le Pays de Galles vendredi avec deux buts tardifs pour garder ses espoirs de Coupe du monde en vie. Ils occupent actuellement la deuxième place du groupe B et affronteront l’équipe nationale masculine des États-Unis mardi, un match qui transcendera le terrain.

Un match nul pour l’Iran pourrait lui garantir une place en huitièmes de finale si le Pays de Galles ne battait pas l’Angleterre tandis que les États-Unis devaient gagner pour avoir un espoir de qualification. Les pays sont des rivaux diplomatiques depuis plus de 40 ans et il ne fait aucun doute que l’une ou l’autre des deux parties visera à se dépasser dans cet enjeu élevé, le vainqueur remporte tout affrontement.