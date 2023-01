Le football américain se sépare d’Earnie Stewart et Brian McBride

US Soccer a annoncé que le directeur sportif Earnie Stewart et le directeur général de l’USMNT Brian McBride quittaient la fédération. Stewart déménagera au club d’Eredivisie du PSV Eindhoven aux Pays-Bas, son pays de naissance et sa maison en tant que joueur.

Selon le PDG de US Soccer, JT Batson, la décision de réviser l’USMNT et US Soccer n’a eu aucun impact sur l’enquête en cours sur Gregg Berhalter.

En fait, la présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a déclaré que Brian McBride avait déclaré son intention de quitter le football américain avant la Coupe du monde 2022. Il est resté pendant la Coupe du monde et un peu au-delà pour faciliter la transition entre les rôles.

Après la Coupe du monde 2022, US Soccer a commencé à élaborer un plan complet à long terme pour US Soccer et l’USMNT. Cela comprend les préparatifs de la prochaine Coupe du monde féminine de 2023, des Jeux olympiques de 2024 et de la Coupe du monde de 2026. Sur ce dernier, cela laisse l’USMNT sans directeur sportif, directeur général et entraîneur-chef avant le plus grand tournoi de l’histoire de l’équipe.

US Soccer a embauché une entreprise nommée Sportsology pour superviser le recrutement d’un nouveau directeur sportif. De plus, Parlow Cone a ajouté que Sportsology examinera la structure totale du football américain. Cela pourrait être un changement dans les rôles et les responsabilités d’un directeur sportif ou d’un directeur général.

Stewart et McBride laissent des postes vacants dans le football américain

C’est certainement une période de changements considérables dans le football américain, pour le meilleur ou pour le pire. US Soccer veut pourvoir le poste de directeur sportif afin de pouvoir nommer un nouvel entraîneur-chef pour l’USMNT. À partir de maintenant, Anthony Hudson est l’entraîneur-chef par intérim de l’équipe nationale.

Cindy Parlow Cone n’a pas nommé de calendrier définitif pour nommer un directeur sportif. Cela étant dit, elle a mentionné qu’ils espéraient en annoncer un avant la Coupe du monde féminine cet été.

Le nouveau directeur sportif, quel qu’il soit, sera chargé de nommer le prochain entraîneur-chef de l’USMNT. Pour ce que ça vaut, Gregg Berhalter reste un candidat dans la chasse à ce rôle. Parlow Cone et Batson ont soutenu que rien n’avait changé en termes d’enquête de Berhalter, car celle-ci est menée de manière indépendante.

Changements majeurs au football américain

De manière générale, les mandats au niveau international sont plus courts. C’est particulièrement vrai pour les entraîneurs principaux, car lors des quatre dernières Coupes du monde auxquelles l’équipe a participé, elle avait quatre entraîneurs différents.

Earnie Stewart a été le premier directeur sportif du football américain. Il a assumé ce rôle à l’été 2019. Brian McBride a eu une carrière bien remplie en tant qu’international américain. Le prochain directeur général de l’USMNT aidera l’entraîneur-chef sur les tableaux de profondeur, surveillant les joueurs du monde entier, pilotant l’alignement technique entre les équipes de jeunes, etc.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire