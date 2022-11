Le football américain retire brièvement l’emblème du drapeau iranien lors de la Coupe du monde

La Fédération américaine de football a brièvement affiché le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l’emblème de la République islamique, affirmant que cette décision soutenait les manifestants en Iran avant le match de Coupe du monde des deux nations mardi.

Le gouvernement iranien a réagi en accusant les États-Unis d’avoir retiré le nom de Dieu de leur drapeau national.

La décision de la Fédération américaine de football, également connue sous le nom de US Soccer, ajoute une autre tempête politique à la première Coupe du monde du Moyen-Orient, une que les organisateurs espéraient éviter les controverses hors du terrain.

Cela survient également alors que les États-Unis affrontent l’Iran dans un match décisif de la Coupe du monde, qui était déjà chargé par les décennies d’inimitié entre les deux pays et les manifestations nationales qui défient désormais le gouvernement théocratique de Téhéran.

La fédération américaine a déclaré dimanche matin dans un communiqué qu’elle avait décidé de renoncer au drapeau officiel sur les comptes de médias sociaux pour montrer “son soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains fondamentaux”.

Le compte Twitter de l’équipe masculine américaine a affiché une bannière avec les matchs de l’équipe en phase de groupes, le drapeau iranien ne portant que ses couleurs verte, blanche et rouge. La même chose pourrait être vue dans une publication sur ses comptes Facebook et Instagram exposant les totaux de points jusqu’à présent dans son groupe.

Une capture d’écran de la fédération américaine de football affiche le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l’emblème de la République islamique. (Instagram/Associated Press)

Dimanche après-midi, le drapeau normal avec l’emblème avait été restauré dans la bannière Twitter à mesure que l’attention grandissait.

“Nous voulions montrer notre soutien aux femmes en Iran avec notre graphique pendant 24 heures”, a déclaré la fédération.

La fédération américaine a affiché le drapeau iranien officiel dans un graphique montrant le classement du groupe B sur son site Web.

La brève absence de l’emblème survient alors que des manifestations de plusieurs mois ont défié le gouvernement iranien depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été détenue par la police des mœurs du pays.

Au moins 450 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations et plus de 18 000 ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe de défense qui suit les manifestations.

L’Iran n’a pas publié de chiffres sur les victimes ou les arrestations depuis des mois, et il allègue sans fournir de preuves que les manifestations ont été fomentées par ses ennemis à l’étranger, y compris les États-Unis.

Téhéran restreint également l’accès de la presse et a détenu plus de 63 journalistes et photographes depuis le début des manifestations, selon le Comité pour la protection des journalistes, ce qui rend la couverture des troubles d’autant plus difficile.

Les médias iraniens interviennent

La mission iranienne auprès des Nations Unies et sa fédération de football n’ont pas répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press. Alors que les commentaires faisaient rage en ligne, la télévision d’État iranienne a décrit la fédération américaine comme “enlevant le symbole d’Allah” du drapeau iranien.

L’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a cité Safiollah Fagahanpour, conseiller de la fédération iranienne de football, affirmant que “les mesures prises concernant le drapeau de la République islamique d’Iran sont contraires à la loi” des compétitions de la FIFA.

“Ils doivent être tenus pour responsables”, a déclaré Fagahanpour. “De toute évidence, ils veulent affecter la performance de l’Iran contre les États-Unis en faisant cela.”

L’emblème de la République islamique, conçu en 1980, est composé de quatre courbes avec une épée entre elles. Il représente le dicton islamique : « Il n’y a de dieu que Dieu ». Il ressemble également à une tulipe ou à un lotus.

En haut et en bas du drapeau, il y a 22 inscriptions “Dieu est grand”, qui honore la date du calendrier persan à laquelle la révolution islamique s’est installée.

Le drapeau est devenu un point de discorde à la Coupe du monde. Des partisans pro-gouvernementaux apparents l’ont brandi, criant à ceux qui manifestaient à propos de la mort d’Amini. D’autres lors des matches ont agité le drapeau du lion et du soleil de l’Iran, emblème de son ancien dirigeant, feu Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Plus de forces de sécurité ont pu être vues lors du dernier match de l’Iran contre le Pays de Galles. Dans la capitale Téhéran, la police anti-émeute – la même que celle qui réprime les manifestations – a agité le drapeau iranien après la victoire du Pays de Galles, provoquant la colère des manifestants.