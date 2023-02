Le football américain pourrait manquer Marsch en raison d’un processus d’embauche déroutant

Jesse Marsch est disponible pour la prise, mais le processus d’embauche alambiqué de US Soccer peut signifier qu’il manque de devenir le prochain entraîneur-chef de l’USMNT.

Plus tôt cette semaine, Leeds a limogé Marsch après une mauvaise course qui a ramené Leeds dans la relégation cette saison. Alors que les fans de football américains peuvent être déçus de voir l’équipe américaine de Leeds prendre un coup, le limogeage a ouvert une opportunité majeure pour US Soccer. L’USMNT reste sans entraîneur-chef. En fait, c’est sans directeur sportif, directeur général et l’entraîneur-chef. En d’autres termes, l’USMNT semble rouler sans direction.

Jesse Marsch semble être un candidat logique pour ce rôle. Il a de l’expérience en tant qu’entraîneur en Premier League, en Bundesliga et en Ligue des champions au cours de ses deux derniers emplois. Il vient de l’école de la philosophie d’entraînement de Red Bull, ce qui signifie qu’il a un plan en place. L’efficacité de ce plan a cependant été examinée à Leeds et RB Leipzig.

Pire encore, US Soccer pourrait retarder l’embauche de Jesse Marsch, une tendance pour la fédération à faire venir un nouvel entraîneur-chef. Si US Soccer ne parvient pas à établir un plan, il risque de manquer l’un des managers américains les plus prometteurs pour entraîner le match.

Ne pas appuyer sur la gâchette

Lorsque US Soccer s’est séparé de Brian McBride et Earnie Stewart, il a déclaré que sa priorité serait de trouver un directeur sportif pour remplacer Stewart. Le nouveau directeur sportif jouerait alors un rôle dans la sélection du prochain entraîneur-chef.

Cependant, Cindy Parlow Cone, la présidente de US Soccer, a déclaré qu’elle espérait seulement nommer un nouveau directeur sportif avant la Coupe du monde féminine cet été. Cela, à lui seul, est dans cinq mois. La recherche d’un entraîneur-chef irait alors probablement au-delà de cela.

Malheureusement, le processus d’embauche laborieux consistant à essayer de nommer un directeur technique, qui embauchera ensuite un directeur général, qui décidera ensuite d’un entraîneur-chef national masculin, est lourd. Avancer à pas de tortue pour prendre des décisions d’embauche est une erreur. C’est particulièrement vrai dans le monde sens dessus dessous de la gestion de club où les entraîneurs en chef peuvent être disponibles pendant une courte période avant de passer à leur prochain emploi.

Ce n’est pas la première fois que US Soccer attend jusqu’à la onzième heure pour faire venir un entraîneur-chef. Après la Coupe du monde 2006, Sunil Gulati a commencé sa première recherche d’entraîneur-chef pour l’USMNT en tant que président de US Soccer. La Fédération n’avait plus d’entraîneurs de l’équipe précédente, car Gulati et son équipe parcouraient le monde à la recherche d’entraîneurs. Aucun des candidats n’a mordu et Bob Bradley a obtenu le poste par intérim. Bradley a également repris l’équipe U-23, car personne ne supervisait cela. Une victoire contre le Mexique et d’autres résultats lui ont valu un rôle permanent.

Au cours de cette période, sans aucun entraîneur de la fin de la Coupe du monde en 2006 à la fin de l’année, l’USMNT n’a joué aucun match. Kartik Krishnaiyer de World Soccer Talk dit que le temps que cela a pris serait inacceptable pour d’autres pays. De plus, 2023 apporte plus de défis.

“L’ensemble du processus a pris plus de temps que ce qui serait acceptable dans d’autres pays”, a déclaré Krishnaiyer. « Et les États-Unis en 2023 sont confrontés à un dilemme similaire. Cependant, une différence clé est que l’USMNT maintient un calendrier complet de matchs pendant le processus, contrairement à 2006. »

L’entraîneur-chef par intérim Anthony Hudson entraîne l’équipe lors des matches amicaux et potentiellement dans la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Un pari valable pour US Soccer sur Jesse Marsch

Il s’agit sans doute de la période de trois ans la plus importante de l’histoire de l’USMNT. Non seulement le talent et le potentiel sont légion dans toute l’équipe, mais elle est prête pour un certain nombre de compétitions majeures. La Ligue des Nations et la Gold Cup de la CONCACAF ne sont pas nouvelles. Cependant, les États-Unis accueillent la Coupe du monde en 2026.

Il est très peu probable qu’Anthony Hudson soit alors l’entraîneur-chef. Bien sûr, si quelques résultats vont dans son sens et qu’il peut mener l’USMNT au succès, il pourrait obtenir le traitement de Bob Bradley en 2006. Même alors, Jesse Marsch est assis là pour la prise.

Non seulement il a l’expérience de l’Europe, mais il comprend le système du football américain. Marsch a joué en MLS pendant toute sa carrière de joueur de 13 ans. Ensuite, Marsch a dirigé Montréal avant d’entraîner les Red Bulls de New York pendant quatre saisons. Même alors, il a eu un passage en tant qu’entraîneur adjoint avec l’USMNT sous Bob Bradley.

Marsch fait partie des noms comme Zinedine Zidane, Pep Guardiola et José Mourinho en ce qui concerne la rumeur des entraîneurs de l’USMNT. Ce sont des noms d’élite, oui, mais peut-être pas les droite des noms.

L’ancien gardien de but de l’USMNT, Brad Friedel, a écrit dans sa chronique pour le Courrier quotidien l’importance d’embaucher un Américain pour ces postes.

“Pep est génial, il est phénoménal, tout comme Zinedine Zidane. Mais le système ici, et je ne parle pas du système de jeu, est différent, et il faut que ce soit quelqu’un qui le connaisse de fond en comble et qui puisse entrer, rendre l’équipe compétitive et rendre meilleurs les joueurs dont il dispose », Friedel écrit.

“Notre système de football aux États-Unis est différent, très différent, et il faut au moins deux ans aux meilleurs des meilleurs pour apprendre la configuration du terrain ici”, a ajouté Friedel. “Ensuite, ils voudront inculquer leurs propres différences au système et nous sommes censés former une équipe pour concourir à un niveau élevé pour 2026.”

Le temps passe

Jesse Marsch pourrait être cette personne pour US Soccer. Pourtant, si US Soccer reste fidèle à cette conviction d’attendre qu’un directeur sportif soit en place, Marsch sera presque certainement indisponible.

Il existe des exemples d’entraîneurs de haut niveau qui restent au chômage après avoir été licenciés. Mauricio Pochettino est sans emploi depuis la fin de la saison dernière avec le PSG. Chelsea a limogé Thomas Tuchel assez tôt cette année. Aucun de ces noms ne circule.

Cependant, selon toute vraisemblance, ces deux managers, ainsi que Jesse Marsch, pourraient avoir un emploi avant la saison prochaine. Cela pourrait être n’importe où dans le monde, mais les clubs et les nations ont tendance à être attirés par ces noms ayant de l’expérience dans les meilleurs clubs et dans les meilleures compétitions.

Si l’US Soccer continue de résister à l’embauche, il pourrait perdre sa chance pour un entraîneur américain du calibre de Jesse Marsch.

PHOTO: IMAGO / Action Plus