Le football américain nomme Oguchi Onyewu vice-président du sport

Oguchi Onyewu rejoint l’équipe de US Soccer dans un rôle nouvellement créé. L’ancien représentant de l’USMNT sera le vice-président du sport, travaillant en étroite collaboration avec le nouveau directeur sportif Matt Crocker.

En termes de rôles permanents, Onyewu aidera à gérer les relations avec les clubs et les ligues aux États-Unis et dans le monde. Ensuite, il renforcera ce que la Fédération appelle les relations avec les parties prenantes. De plus, Oguchi Onyewu travaillera en étroite collaboration avec US Soccer dans son département de développement. Là, il cherchera à obtenir un financement accru pour les équipes nationales juniors et élargies. Pour chacun, Onyewu relève directement de Crocker. Le premier était brièvement en lice pour être le directeur sportif.

Surtout, US Soccer a déclaré qu’Oguchi Onyewu contribuerait au processus de recrutement du prochain entraîneur-chef de l’USMNT. Onyewu a été membre de l’USMNT en tant que joueur pendant plus d’une décennie de 2004 à 2014. Pendant ce temps, il a joué dans les Coupes du monde 2006 et 2010. Par conséquent, il fournit cette expérience d’initié qui peut manquer à Crocker.

« Nous sommes ravis d’accueillir Oguchi Onyewu dans notre équipe à US Soccer », a déclaré Matt Crocker. « Son expérience en tant que joueur et dirigeant sportif, associée à sa profonde compréhension du football américain, Oguchi sera inestimable alors que nous continuons à renforcer nos initiatives sportives. Nous sommes tous impatients de travailler en étroite collaboration avec lui.

Oguchi Onyewu apporte une longue carrière de joueur au football américain

Onyewu a de l’expérience dans le système des jeunes du football américain. Non seulement il a participé à la classe inaugurale du programme de résidence U-17 en 1999. Il a également participé au Championnat du monde U-17 de la FIFA 1999 et au Championnat du monde junior de la FIFA 2001. Il a aussi .

Combinez cette expertise des jeunes avec l’ancienne expérience de Crocker avec l’Angleterre et Southampton, et il est clair que le football américain vise le développement. Avec un fort contingent de jeunes joueurs à la Coupe du monde 2022, le vivier de talents ne cesse d’augmenter. Par conséquent, une gestion et une croissance appropriées peuvent aider la Fédération à long terme.

PHOTO : IMAGO / Belga