Le football américain exhorte la FIFA et le Qatar à indemniser les travailleurs migrants

Amnesty International rapporte que la FIFA n’a pas officiellement fourni d’indemnités aux travailleurs migrants au Qatar. La FIFA n’aurait pas officiellement exécuté d’indemnités pour les travailleurs migrants au Qatar. Au lieu de cela, l’instance dirigeante du sport s’est assise sur leurs mains. Auparavant, la FIFA avait annoncé qu’elle était “ouverte” à l’idée d’indemniser ces travailleurs ou leurs familles.

Plus tôt dans le mois, le secrétaire général adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, en a fait la demande.

“Il est important d’essayer de voir à ce que toute personne qui a subi une blessure en raison de sa participation à la Coupe du monde soit réparée d’une manière ou d’une autre”, a poursuivi Bell.

Néanmoins, les roues ne sont apparemment pas encore en mouvement sur la situation. La Coupe du monde au Qatar commence dans un mois seulement.

En outre, Amnesty International rapporte qu’elle a déjà contacté les 32 associations de football qui participeront au prochain tournoi. Jusqu’à présent, sept de ces pays ont publiquement rejoint les appels de l’organisation pour l’indemnisation des travailleurs migrants. L’un des sept est la Fédération de football des États-Unis.

Le football américain exige que les travailleurs migrants soient indemnisés

Sous la pression d’Amnesty International et des groupes Human Rights Watch, US Soccer a soutenu l’indemnisation des travailleurs migrants le mois dernier. Dans une déclaration donnée à The Athletic, l’organisation a annoncé publiquement son intention de se joindre au soutien des remboursements.

“US Soccer a eu des conversations avec Human Rights Watch, Amnesty International et d’autres organisations sur ce sujet important”, lit-on dans le communiqué. “Nous avons également été en contact avec l’UEFA pour rejoindre leur soutien à l’indemnisation financière des travailleurs. Nous avons travaillé avec diligence dans les coulisses pour finaliser nos plans et nous serons prêts à les partager bientôt. »

Les organisations de football ne sont pas les seules à se joindre à la lutte pour l’indemnisation des travailleurs migrants. Les entreprises commanditaires ont également exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. AB InBev (Budweiser), Adidas, Coca-Cola et McDonald’s ont tous publiquement accepté cette compensation.

Le directeur adjoint de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Michael Page, a fustigé l’incapacité de la FIFA à agir sur la question. “C’est embarrassant qu’en dépit d’éminents footballeurs, associations de football et sponsors soutenant la campagne #PayUpFIFA et un large soutien populaire, la FIFA n’ait toujours pas réussi à s’engager à appeler à un fonds de recours pour plusieurs milliers de travailleurs migrants qui sont morts, ont été blessés ou ont reçu leur salaire. volé tout en rendant la Coupe du monde possible », a proclamé Page.

Nous avons contacté le football américain pour un commentaire supplémentaire, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse.

PHOTO : IMAGO / Joerg Boethling