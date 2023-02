Le football américain doit faire de Folarin Balogun une cible de choix pour l’USMNT

Folarin Balogun mène la Ligue Un pour les buts. Il devance Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Jonathan David et Alexandre Lacazette. Après 20 apparitions dans l’élite française, Balogun compte 14 buts. De plus, il le fait avec Reims, une équipe traditionnellement en bas du tableau. Il est prêté par Arsenal.

Pour faire bonne mesure, Reims compte 26 buts en championnat cette saison. Balogun en possède plus de la moitié.

Plus important encore, du moins pour les cercles actuels, est le fait que Folarin Balogun est éligible à l’USMNT. D’origine nigériane et élevé en Angleterre, Balogun est né à New York en juillet 2001. Par conséquent, il a la chance de jouer pour l’USMNT pour sa carrière internationale.

Au niveau des jeunes, cependant, Balogun a une histoire de sélection de l’Angleterre. Il a joué pour les équipes anglaises U17, U18, U20 et maintenant U21. Pourtant, n’excluons pas les États-Unis. Balogun a également des sélections avec une équipe de jeunes américains.

À l’été 2018, Balogun a accepté une convocation pour jouer dans un tournoi de jeunes. Il a disputé quatre matchs, marquant deux fois en cours de route pour les jeunes espoirs de l’USMNT.

Sachant que la possibilité est là, US Soccer et l’USMNT doivent tout consacrer pour obtenir l’allégeance de Folarin Balogun. L’attaquant peut être la solution indispensable aux problèmes des États-Unis, et le potentiel ne fait que croître.

Recruter hors d’Angleterre

L’un des principaux obstacles à surmonter est de convaincre Balogun de s’engager aux États-Unis. Balogun est une entreprise rare à avoir le potentiel de jouer pour trois équipes. Comme ses parents sont nigérians, il pourrait s’adapter aux Super Eagles. L’attaquant a ajouté qu’il aimait la façon dont l’Angleterre joue, car il la comparait au style de jeu de son club parent, Arsenal, en 2019. Cela indique peut-être pourquoi il a joué si régulièrement pour les équipes de jeunes des Three Lions.

Balogun a quitté les États-Unis pour l’Angleterre à l’âge de deux ans. Pourtant, cela laisse beaucoup de temps à Balogun pour être disponible aux États-Unis.

De plus, suivre cette tendance à acquérir des joueurs hors d’Angleterre, ou d’Europe entièrement, n’est pas nouveau pour les États-Unis.

Ne cherchez pas plus loin qu’un autre produit jeunesse d’Arsenal qui connaît probablement Balogun, Yunus Musah. Musah et Balogun étaient tous deux à l’académie d’Arsenal de 2012 à 2019.

Tout comme Balogun, Musah a joué un rôle important dans les équipes de jeunes anglais. Musah avait des sélections avec les équipes d’Angleterre U15, U16, U17 et U18. Puis, en mars 2015, après avoir déjà représenté l’USMNT lors de matches amicaux, Musah s’est officiellement déclaré pour l’USMNT.

Lors de la Coupe du monde 2022, Musah est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’USMNT, bien qu’il ne soit qu’un adolescent. Folarin Balogun pourrait suivre la même piste.

Folarin Balogun peut s’intégrer directement dans l’USMNT

Tout comme Musah correspond au rôle de milieu de terrain box-to-box, il y a une ouverture dans l’équipe USMNT actuelle qui convient à Balogun. Pour faire simple, c’est un n°9. De plus, c’est un n°9 qui peut ranger le ballon avec confiance et régularité.

Il y a beaucoup d’options à ce poste. Ricardo Pepi connaît une saison décente en Eredivisie avec Groningen. Il compte 10 contributions de buts en championnat cette année. Certes, il n’a pas été intégré à l’équipe de la Coupe du monde de l’USMNT.

Jesús Ferreira du FC Dallas, Haji Wright à Antalyaspor, Josh Sargent à Norwich. Ce sont toutes des options décentes. Pas des talents vedettes. Christian Pulisic, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie et Tim Weah sont plus à ce niveau, c’est pourquoi ils avaient des positions verrouillées à la Coupe du monde. Au moins, c’est vrai quand ils sont en forme et en bonne santé.

Folarin Balogun a montré qu’il était à ce niveau. Il illumine la Ligue Un, avec notamment une égalisation de dernière minute au PSG suivie d’un triplé contre Lorient lors du prochain match.

Prendre la décision

Il n’y a pas de calendrier officiel pour savoir quand Folarin Balogun doit se déclarer pour l’USMNT ou l’Angleterre. Cependant, à l’âge de 21 ans, il commencera à envisager des appels aux équipes nationales pour les tournois.

On s’inquiète de savoir qui recruterait réellement Balogun à l’USMNT. Traditionnellement, les entraîneurs en chef ou les directeurs généraux ou les directeurs sportifs dirigent le département de dépistage. Dans le cas où un joueur ferait un choix, il ferait campagne pour acquérir ledit joueur, comme Folarin Balogun. Cependant, US Soccer est actuellement dépourvu de ces trois postes. L’USSF s’est séparé d’Earnie Stewart et de Brian McBride. De plus, l’équipe a un entraîneur-chef par intérim, l’enquête Gregg Berhalter étant en cours. À moins que US Soccer n’ait donné à quelqu’un le pouvoir d’approcher Balogun, il pourrait être plus difficile de recruter un joueur aux États-Unis s’il n’y a pas de plan établi en place.

L’Angleterre offre plus de défi pour obtenir un rôle sur le terrain. Harry Kane a encore quelques années en tant que titulaire garanti. De plus, il y a des talents constants provenant de divers clubs qui peuvent travailler dans l’équipe de Gareth Southgate. Cela étant dit, si Balogun peut entrer dans l’équipe, il y a beaucoup plus de chances de gloire. L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, a terminé deuxième de l’Euro 2020 et n’a perdu contre la France à la Coupe du monde 2022 que par un seul but.

Les États-Unis, en revanche, peuvent tout sauf garantir une place de titulaire dans l’équipe. Si Balogun peut maintenir sa forme dans une ligue supérieure en Europe, il n’y a aucune raison pour que le manager de l’USMNT, Gregg Berhalter ou quelqu’un d’autre, ne puisse pas réserver une place pour Balogun. Bien sûr, le succès avec les États-Unis n’est peut-être pas aussi « glorieux ». Les États-Unis ont connu une Coupe du monde décente, atteignant les huitièmes de finale avant de perdre contre les Pays-Bas. De plus, c’était une jeune équipe, peut-être que Balogun peut se développer avec ça.

Cependant, des compétitions comme la Gold Cup ou la Ligue des Nations de la CONCACAF sont moins prestigieuses que ses homologues de l’UEFA.

L’un des principaux arguments de vente que US Soccer peut utiliser est le fait que les États-Unis co-organisent la Coupe du monde 2026. Peu de joueurs ont la possibilité de jouer sur la plus grande scène à domicile. Folarin Balogun pourrait être l’un d’entre eux, s’il choisit l’USMNT.

PHOTO : IMAGO / Panoramique