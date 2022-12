Bien qu’il ait atteint la phase à élimination directe, il est évident que le football américain a besoin d’un meilleur entraîneur que Gregg Berhalter pour faire avancer cette équipe. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire que de dire que Gregg Berhalter a massivement sous-performé avec l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT).

La course à la Coupe du monde pour les États-Unis a pris fin samedi après une défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale.

Les États-Unis ont été complètement perdus défensivement, les Néerlandais marquant trois buts largement ouverts. Offensivement, les États-Unis se sont révélés plus difficiles que jamais. Ils n’ont réussi qu’un seul but et seulement quatre tirs au but.

Les sélections et les remplacements de Berhalter tout au long du tournoi ont été décevants. Bien qu’US Soccer ait donné tout son possible, Berhalter a toujours trouvé un moyen de ne pas réussir. Il ne doit pas être autorisé à continuer en tant qu’entraîneur-chef des États-Unis.

L’équipe de Berhalter ne peut pas marquer

L’USMNT a disputé seize matchs en 2022. Ils ont été tenus sans but dans sept d’entre eux et tenus à un seul but sur cinq autres. Cela signifie que les États-Unis n’ont pu marquer plusieurs buts dans un match que quatre fois sur 16 matchs cette année. Un seul de ces matchs était contre une équipe qualifiée pour la Coupe du monde (victoire 3-0 en amical contre le Maroc).

S’étirant encore plus loin pour inclure les deux derniers matchs de 2021, les États-Unis n’ont pas pu marquer car ils étaient tenus à un seul but dans ces deux matchs.

Ainsi, les États-Unis n’ont marqué plusieurs buts dans un match que quatre fois lors de leurs 18 derniers matchs au cours des 13 derniers mois. Frustrant oui, mais pas du tout surprenant étant donné que Berhalter a perdu son emploi en Suède pour cela.

Troisième meilleure équipe dans une confédération faible

Berhalter a remporté à la fois la Ligue des Nations et la Gold Cup pour les États-Unis en 2021. Cela aurait dû être la preuve que les États-Unis étaient l’équipe dominante de la région. Malheureusement, le processus de qualification pour la Coupe du monde a vu les États-Unis annuler tout ce travail acharné. Eux et seulement automatiquement qualifiés par la peau de leurs dents en raison de la différence de buts. Au cours de cette campagne de qualification, ils ont fait match nul à domicile et perdu sur la route face à une équipe canadienne qui a perdu tous les matchs au Qatar et a été éliminée avant de jouer son troisième match.

Les États-Unis ont également perdu sur la route et ont lutté puissamment lors d’une victoire à domicile contre le Costa Rica. Lors des qualifications, les Ticos ont combiné pour battre les États-Unis 3-2 en deux matchs. Cette même équipe du Costa Rica a ensuite perdu 7-0 contre l’Espagne et 4-2 contre l’Allemagne dans leur groupe et n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale pour une deuxième Coupe du monde consécutive.

Les victoires emblématiques du mandat de Berhalter avec les États-Unis sont toutes survenues contre le Mexique en 2021. Ils ont ensuite battu les Mexicains 3-2 lors de la finale de la Ligue des Nations, puis 1-0 lors de la finale de la Gold Cup. Puis, lors des qualifications, ils ont produit un autre “Dos a Cero” gelé de l’Ohio et l’ont suivi avec un troisième match nul consécutif à Azteca. Mais l’éclat est venu de ces résultats avec la piètre performance du Mexique à la Coupe du monde. El Tri a fait match nul 0-0 contre la Pologne et s’est incliné 2-0 face à l’Argentine. Ils ont battu l’Arabie saoudite 2-1 lors de leur finale mais ont été éliminés en phase de groupes pour la première fois depuis la Coupe du monde de 1978 en Argentine.

Les difficultés de Berhalter loin de chez lui

C’était peut-être parce qu’il était le frère du PDG du football américain. C’était peut-être parce qu’il venait de la MLS. Mais il est indéniable que US Soccer a fait tout ce qu’il pouvait pour gonfler le record de Gregg Berhalter en programmant des matches amicaux faciles à domicile.

Pendant le mandat de Jurgen Klinsmann, l’USMNT a joué des matches amicaux sur la route contre la Belgique, la France, la Slovénie, l’Italie, la Russie, la Bosnie-Herzégovine, la République d’Irlande, le Chili, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas et l’Allemagne – pour n’en nommer que quelques-uns.

Même en remontant à l’époque de Bob Bradley, les États-Unis se sont préparés pour le début des qualifications de la Coupe du monde avec une série de matches amicaux difficiles. Leurs trois matchs amicaux d’échauffement en 2008 étaient à l’extérieur en Angleterre, à l’extérieur en Espagne et à domicile contre l’Argentine.

Berhalter n’a pas eu à passer par un tel tronçon. À aucun moment avant cette Coupe du monde, son équipe n’a été testée volontairement. Il a ouvert son mandat avec des matches amicaux à domicile contre le Panama et le Costa Rica. Avant la Gold Cup 2019, il a remporté deux matches amicaux à domicile contre la Jamaïque et le Venezuela. Il a réussi à les perdre tous les deux. 2020 a vu un autre match amical à domicile contre le Costa Rica avant l’épidémie de COVID. Pendant toute la durée du mandat de Berhalter en tant que manager américain, il n’a eu à gérer que deux matches amicaux dans trois environnements routiers. Ceux-ci étaient au Pays de Galles en 2020 et en Irlande du Nord et en Suisse en 2021. Il convient de noter que ces trois matchs se sont joués à huis clos.

Et parce qu’ils n’ont jamais été testés lors des matches amicaux, leurs performances dans les matchs importants ont souffert. En fait, pendant le temps de Berhalter en charge des États-Unis, ils ont affiché un record de 6-7-8 (WLD) dans les matchs joués à l’extérieur du sol américain. C’est un pourcentage de victoire de seulement 48 %. Mais cela compte les vrais matchs sur route ainsi que les matchs sur site neutre (comme la Coupe du monde. Dans les vrais matchs sur route, Berhalter n’a fait que 2-5-5 pour un pourcentage de victoires de 38%. Si les États-Unis veulent être une véritable puissance du football, ce n’est pas un nombre acceptable.

Talents gaspillés

La quantité de talent générationnel à sa disposition rend la sous-performance massive de Berhalter tellement plus frustrante. Christian Pulisic s’était déjà imposé comme l’avenir de l’USMNT lors de la précédente campagne de qualification pour la Coupe du monde. Mais ce cycle a vu l’émergence d’étoiles. Des gars comme Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Ricaro Pepi, Gio Reyna, Brenden Aaronson et d’autres.

Pour des raisons connues de lui seul (car personne dans les médias de football américains ne semble capable de trouver la réponse), Berhalter a choisi de laisser Ricardo Pepi hors de la liste de la Coupe du monde en faveur de Jordan Morris. Pepi a marqué trois buts lors des qualifications pour la Coupe du monde. Il prospérait grâce à un récent transfert au FC Groningen où il a marqué six buts en neuf matchs. Mais ce n’était pas assez bon pour faire la liste sur un joueur de la MLS qui n’avait pas marqué depuis août pour un club qui a raté les séries éliminatoires.

Puis, une fois la Coupe du monde commencée, Berhalter a décidé de commencer à jouer sans Gio Reyna. Reyna était une remplaçante inutilisée lors du match nul décevant avec le Pays de Galles. Berhalter a déclaré aux médias que c’était parce que Reyna était blessée. Reyna a dit qu’il n’était pas blessé.

Le prochain match contre l’Angleterre a vu Reyna entrer pendant sept minutes en tant que remplaçant contre l’Angleterre. Pour le match de groupe décisif contre l’Iran, Berhalter a de nouveau assis Reyna pendant tout le match. Ce n’est que lorsque les États-Unis se sont retrouvés dans une situation désespérée 2-0 en huitièmes de finale contre les Pays-Bas que Berhalter a finalement cédé et envoyé Reyna. Mais à ce moment-là, c’était trop peu, trop tard et les États-Unis sont sortis.

Un changement doit être fait

La Coupe du monde 2026 se jouera en Amérique du Nord. Il s’agit de la plus grande et de la meilleure Coupe du monde jamais disputée. Si les États-Unis souhaitent vraiment concourir pour un titre dans quatre ans, ils doivent absolument quitter Berhalter.

L’US Soccer lui a tout donné pour réussir.

Ils lui ont donné une année supplémentaire pour acquérir de l’expérience avec le Columbus Crew. Ils ont programmé de nombreux matchs à domicile contre une concurrence facile pour étoffer son record. Il a eu de la chance dans la plus grande génération de talents que ce pays ait jamais vu. Ils lui ont donné un hôtel de cent millions de dollars et un camp de base à la Coupe du monde. Et il a encore massivement sous-performé.

Lors de la Coupe du monde 2010, Bob Bradley a remporté un match et a été éliminé en huitièmes de finale. Quatre ans plus tard, Jurgen Klinsmann a remporté un match et a été éliminé en huitièmes de finale. Au Qatar, Berhalter a reçu tellement plus d’outils. et avait tellement plus de talent à sa disposition que l’une ou l’autre de ces équipes de Coupe du monde précédentes. Pourtant, lui aussi n’a remporté qu’un seul match et a été éliminé en huitièmes de finale.

Crédit photo : IMAGO / Sven Simon