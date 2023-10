ATLANTA, Géorgie.—Georgia Tech a surmonté un déficit de 10 points avec 22 points au quatrième quart, infligeant à la Caroline du Nord, 17e, sa deuxième défaite consécutive samedi soir. Les Yellow Jackets ont battu les Tar Heels, 46-42, au stade Bobby Dodd grâce à 178 verges au sol de Dontae Smith et quatre touchés par la passe de Haynes King.

Tech a dominé les Tar Heels pour la troisième année consécutive et la cinquième fois lors des six dernières rencontres de la série. Après que la Caroline ait pris une avance de 42-32 avec 11 :13 à jouer, Georgia Tech a marqué des touchés sur trois disques consécutifs pour clôturer le match.

L’UNC avait pris l’avantage au début du quatrième quart après avoir martelé la défense des Yellow Jacket avec 47 courses (un de moins que son record de la saison 48 lors d’une victoire éclatante contre Syracuse) pour 310 yards (à seulement neuf yards de son record de la saison 319 contre les Appalaches). State) et quatre TD.

Omarion Hampton a couru 29 fois pour 153 verges et deux touchés, avec une moyenne de 5,3 verges par course tout en menant également l’équipe avec quatre attrapés.

Quart-arrière de Tar Heel Drake Maye a eu moins de tentatives de passes que d’habitude alors qu’UNC se concentrait sur la course, mais il a guidé une attaque équilibrée de Tar Heel avec aplomb et a complété 17 des 25 passes pour 310 verges et deux scores. Il a lancé plusieurs passes de TD lors de 17 des 22 départs en carrière au niveau collégial.

Tychaun Chapman a aidé les Tar Heels à prendre le contrôle du match avec deux énormes jeux au quatrième quart. Tout d’abord, il a renvoyé un coup d’envoi de Yellow Jacket à 52 mètres en territoire Tech. Deux jeux plus tard, il a capté une passe de 35 verges de Maye pour un touché et une avance de 42-32 avec 11 :13 à jouer.

Georgia Tech a marqué des touchés consécutifs dans les dernières 10h40 du match pour remporter la victoire.

La première mi-temps a été une vitrine offensive avec plusieurs changements d’élan et des performances impressionnantes des deux côtés. Les Tar Heels ont marqué des touchés sur quatre des six possessions de la première mi-temps, tandis que les Yellow Jackets se sont également illustrés avec quatre buts consécutifs pour clôturer la première mi-temps (trois touchés et un panier dans les dernières secondes du deuxième quart-temps).

La Caroline a chuté à 6-2, 4-2 lors de la Conférence de la côte atlantique avec cette défaite. Les Yellow Jackets se sont améliorés à 4-4, 3-2.

Comment cela s’est passé

Première moitié

• La défense de la Caroline a forcé un botté de dégagement du Yellow Jacket sur la première possession de Tech, puis les Tar Heels ont parcouru 75 verges en neuf jeux pour une avance de 7-0. Hampton a couru six fois sur 48 verges comme bélier pour ouvrir la voie.

• Hampton a fracassé la défense pour un score de 17 yards lors du drive suivant de l’UNC. Il a accumulé 72 verges en huit courses et un touché sur les deux premiers entraînements du match.

• Georgia Tech a réduit l’avance de l’UNC à 14-7 grâce à une passe marquante de 42 verges de Haynes King à Malik Rutherford au début du deuxième quart.

• Carolina a rapidement répondu avec un Brooks britannique score précipité qui a porté le score à 21-7.

• Tech a converti un quatrième essai et neuf jeux depuis la ligne de 35 verges de l’UNC en un lancer de 35 verges vers l’ailier rapproché Brett Seither pour réduire l’avantage de l’UNC à 21-14 avec moins de 7 :00 à jouer dans la mi-temps.

• Les Yellow Jackets ont forcé un botté de dégagement de Tar Heel, puis ont enregistré leur troisième touché consécutif pour égaliser le score à 21 avec 2:46 à jouer avant la pause. King s’est connecté avec Rutherford pour un score pour la deuxième fois dans la soirée, cette fois à 14 mètres.

• Profitant de l’élan de Tech, Maye a mené la Caroline sur 75 verges en huit jeux pour une avance de 28-21 sur une course de trois verges de Hampton.

• Les Yellow Jackets ont inscrit un panier tardif pour porter le score à 28-24 UNC à la mi-temps.

Deuxième partie

• La Caroline a pris une avance de 34-24 avec une séquence de 13 jeux et 85 verges après avoir intercepté King pour commencer la seconde période. Maye a couronné une marche méthodique en la lançant à 17 mètres sur un jeu interrompu. Tech étant incapable d’arrêter l’attaque précipitée de Tar Heel, 10 des 13 jeux des Tar Heels sur le drive étaient des rushs.

• Au début du quatrième trimestre, Tech a réduit son déficit à 35-32. Jamal Haynes a marqué son cinquième touché de la saison à quatre mètres, puis Rutherford a capté la passe de conversion à deux points de King pour marquer un panier.

• Chapman a donné une énorme étincelle à la Caroline avec un retour de 52 verges lors du coup d’envoi qui a suivi, donnant aux Tar Heels une excellente position sur le terrain sur la ligne des 38 verges de Tech. Deux jeux plus tard, Chapman a capté une passe TD de 35 verges de Maye qui a donné à l’UNC une nouvelle avance de 10 points à 42-32.

• À peine deux jeux de mêlée plus tard, Dontae Smith de Tech a marqué sur une belle course de TD de 70 verges. Après que les responsables de la rediffusion aient confirmé le score, Tech a marqué le point supplémentaire pour porter le score à 42-39 UNC.

• Plus tard au quatrième trimestre, l’UNC Noé Burnette a raté un panier de 39 verges avec 7h00 à jouer. Les Yellow Jackets ont rapidement pris les devants 46-42 avec 4:28 à jouer.

• Les Tar Heels ont répondu et semblaient vouloir reprendre l’avantage après un parcours de 36 yards de Maye à Devontez Walker , mais Walker a tâtonné et les Jackets l’ont récupéré sur leur propre ligne de 24 verges avec 2:54 à jouer. Walker a été blessé sur le jeu et a dû être aidé hors du terrain après plusieurs minutes sur le gazon.

À l’intérieur de la boîte

• Lors de la défaite de la semaine dernière contre Virginia, la Caroline s’est précipitée 29 fois pour 143 verges et neuf premiers essais au sol. Samedi soir à Georgia Tech, UNC a couru 93 verges au premier quart et 148 en première mi-temps après avoir déployé un effort concerté pour se concentrer sur l’attaque précipitée. Les Tar Heels ont terminé avec 267 verges au sol, soit une moyenne de 5,7 verges par course.

Suivant

La Caroline disputera le premier de ses matchs consécutifs à domicile samedi prochain (4 novembre) contre Campbell à midi à Chapel Hill. Les billets sont disponibles ici.

Le samedi suivant (11 novembre) sera la journée senior et le dernier match à domicile de la saison pour l’UNC contre Duke.

