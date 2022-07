Le football a-t-il encore besoin d’en-têtes ?

Une étude, en 2019, a révélé que les joueurs de football – à l’exception des gardiens de but – sont trois fois et demie plus susceptibles de souffrir de maladies neurodégénératives que la population générale. Deux ans plus tard, une recherche similaire a révélé que les défenseurs, en particulier, ont un risque encore plus grand de développer une démence ou une maladie similaire plus tard dans la vie. Plus le sujet est examiné, plus il semble probable que minimiser la fréquence à laquelle les joueurs dirigent le ballon est dans leur intérêt à long terme.

Les dommages permanents causés par les lésions cérébrales aux athlètes peuvent avoir des effets dévastateurs.

D’un point de vue sportif également, il est facile de croire que la disparition de Head ne serait pas une grande perte. Le jeu semble, après tout, le dépasser de manière organique. Le pourcentage de buts de la tête diminue, grâce à la montée simultanée de l’analytique – qui, au sens très large, décourage le franchissement (aérien) comme action à faible probabilité – et à l’hégémonie stylistique de l’école de Pep Guardiola.

Les équipes sophistiquées, désormais, font de leur mieux pour ne pas croiser le ballon ; ils ne le poussent certainement pas vers l’avant à une occasion donnée. Ils dominent la possession ou lancent des contre-attaques précises et chirurgicales, et ils préfèrent en faire la grande majorité au sol. Le sport dans son ensemble a suivi dans leur sillage, se rapprochant de plus en plus de la maxime plutôt noueuse de Brian Clough selon laquelle si Dieu avait voulu que le football se joue dans les nuages, il y aurait beaucoup plus d’herbe là-haut.