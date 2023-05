Le football 9-0 des Vikings est dans une ligue à part – Shaw Local

GENÈVE – Non seulement l’équipe de football de Genève a offert un sacré spectacle à la foule locale vendredi, mais les Vikings ont également démenti l’un des clichés sportifs les plus usés.

Quand Batavia et Genève se rencontrent – ​​ou insèrent la rivalité passionnée de votre choix – vous pouvez jeter les disques par la fenêtre, comme le dit le dicton.

Parfois, cela est vrai, et la moindre équipe se lève dans un jeu de rivalité et joue au-delà de ce que la logique suggérerait.

Parfois, cependant, les réalités physiques ne peuvent pas être bougées, et la meilleure équipe est simplement la meilleure équipe, les émotions crépitantes doivent être maudites.

Genève était bien meilleure que Batavia vendredi, lorsque les Vikings étaient aux commandes pour une raclée 47-14 des Bulldogs.

Il s’avère que le retard de la foudre, la pluie, la boue – la rivalité elle-même, même – n’étaient que de simples distractions de la véritable histoire de la nuit : autour de ces régions, les Vikings, champions de la Western Sun Conference, sont dans leur propre ligue.

« Nous avons dit neige, pluie, pluie, ça n’a pas d’importance », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski à propos de son message à l’équipe cette semaine. « C’est Batavia. Jouons juste au football.

La marque de football des Vikings est quelque chose à voir, si impressionnant qu’il sera naturel pour les bailleurs de fonds genevois aujourd’hui de regarder au-delà de celui qui est le match éliminatoire du premier tour des Vikings, au plus profond du tirage au sort de la classe 7A pour imaginer les possibilités.

Le demi offensif genevois Michael Ratay, qui a traversé Batavia 18 fois pour 353 verges au sol, a démontré à quel point il est à l’aise de se précipiter dans la boue de fin de saison, un signe délicieux avec un temps qui ne sera probablement pas beaucoup mieux lorsque le calendrier arrivera en novembre.

« Le gamin est un joueur », a déclaré Wicinski. « Peu importe les conditions. »

Il s’agissait d’une installation étrange de la première rivalité de football de la région, un match dans lequel les Bulldogs – vainqueurs de cinq matchs de suite avant la déroute de vendredi – ont été amenés à ressembler à un autre agneau sacrificiel sur l’ardoise de Genève.

Difficile de dire quelle était l’annonce la plus bizarre de la tribune de presse – qu’il n’y avait pas encore de score dans le match des World Series entre Philadelphie et Tampa Bay (il n’y avait pas de match prévu vendredi) – ou le bulletin du troisième quart que la règle de la miséricorde prendrait effet dans un match entre Batavia et Genève.

Même si les joueurs et les fans attendent ce match avec impatience, quelque chose me dit que les visiteurs de Batavia étaient prêts à voir cette horloge en cours d’exécution.

Malgré le battage de la rivalité, aucune des équipes ne peut laisser les émotions brutes s’attarder, pas avec seulement une semaine pour se préparer aux séries éliminatoires. Le demi défensif genevois Alexander Olenek ne se soucie pas du timing.

« Nous aimons que ce match soit le dernier match », a déclaré Olenek. « Les deux équipes sont à leur apogée. C’est une façon amusante de terminer la saison régulière.

On peut se demander si les Bulldogs étaient à leur apogée. Les fans de Batavia feraient mieux d’espérer que non.

Ce qui ne fait pas l’objet d’un débat, c’est de savoir si l’équipe Batavia de cette année est dans la même classe que Genève.

Les émotions occupent une place importante dans le sport et les rivalités sont merveilleuses. Cette nuit, cependant, concernait des éléments plus tangibles – force, vitesse, tacle.

Inutile de jeter les disques. Le 9-0 de Genève parle haut et fort.

