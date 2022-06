Le fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital plonge en liquidation

Des milliards de dollars de valeur ont été effacés du marché des crypto-monnaies au cours des dernières semaines. Les entreprises du secteur ressentent la douleur. Les sociétés de prêt et de négoce sont confrontées à une crise de liquidité et de nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements.

Three Arrows Capital, ou 3AC comme on l’appelle également, n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Le principal fonds spéculatif de crypto-monnaie Three Arrows Capital est tombé en liquidation, a déclaré à CNBC une personne connaissant le sujet, marquant l’une des plus grandes victimes du dernier soi-disant “hiver crypto”.

3AC, co-fondé par Zhu Su et Kyle Davies, est l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants (qui se concentrent sur les investissements dans des actifs numériques comme les crypto-monnaies) et est connu pour ses paris à fort effet de levier. Zhu a des vues extrêmement optimistes sur le bitcoin.

Mais une chute des prix des devises numériques, qui a vu des milliards de dollars disparaître du marché ces dernières semaines, a nui à 3AC et révélé une crise de liquidité au sein de l’entreprise.

Lundi, 3AC a fait défaut sur un prêt de Voyager Digital composé de 350 millions de dollars dans le stablecoin indexé sur le dollar américain, USDC, et de 15 250 bitcoins, d’une valeur d’environ 304,5 millions de dollars aux prix d’aujourd’hui.

3AC était exposé au stablecoin algorithmique effondré terraUSD et au jeton sœur luna.

La Financial Times signalé plus tôt ce mois-ci que les prêteurs de crypto basés aux États-Unis BlockFi et Genesis ont liquidé certaines des positions de 3AC, citant des personnes proches du dossier. 3AC avait emprunté à BlockFi mais n’a pas été en mesure de répondre à l’appel de marge.