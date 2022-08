Le fonds souverain norvégien perd 174 milliards de dollars au premier semestre

Le rendement du fonds sur les investissements en actions a chuté de 17 %, tandis que les investissements en titres à revenu fixe et les infrastructures d’énergie renouvelable non cotées ont diminué de 9,3 % et 13,3 %, respectivement.

Le fonds de 1,3 billion de dollars a généré un rendement négatif de 14,4 % au cours de la période, les actions et les obligations ayant réagi violemment aux craintes de récession mondiale et à la montée en flèche de l’inflation. Mais le rendement du fonds a été supérieur de 1,14 point de base au rendement de l’indice de référence, a annoncé mercredi la Norges Bank du pays, ce qui équivaut à 156 milliards de couronnes.

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a enregistré une perte de 1,68 billion de couronnes norvégiennes (174 milliards de dollars) au premier semestre 2022, alors que les marchés boursiers ont plus largement connu six mois tumultueux.

“À l’échelle mondiale, une grande partie de cette baisse a été entraînée par un resserrement monétaire agressif des banques centrales, qui a entraîné une forte baisse des investissements dans des entreprises à croissance rapide dans des secteurs à forte croissance tels que la technologie (Meta étant la plus grande source de perte de NBIM). portefeuille) à mesure que le rendement des investissements plus sûrs augmente et que le pool mondial d’investissements à haut risque se rétrécit », a-t-il déclaré.

La perte coïncide avec le fait que le marché boursier américain connaît son pire premier semestre depuis les années 1970.

Le fonds sortira cependant de l’autre côté de ses difficultés financières, a déclaré Oxenford.

“Étant donné que NBIM est très diversifié et poursuit une stratégie d’investissement à plus long terme, il est probable qu’il résiste à cette tempête, bien que les taux de croissance exceptionnellement élevés que nous avons vus en 2020 et 2021 ne reviennent probablement pas car les taux d’intérêt des banques centrales mondiales sont en baisse. Il est peu probable que nous revenions de sitôt aux niveaux proches de zéro de l’ère pandémique”, a-t-il déclaré.

L’inflation, les hausses de taux d’intérêt et la guerre en Europe ont sérieusement ébranlé les principaux indices américains, le Dow Jones Industrial Average perdant plus de 15 % au cours des six premiers mois de l’année, le S&P 500 en baisse de plus de 20 % et le Nasdaq Composite en baisse de près de 30 %. %.

Correction : le fonds souverain de la Norvège a subi une perte de 1 680 000 000 000 000 de couronnes norvégiennes au cours du premier semestre 2022. Une version antérieure a mal indiqué le chiffre.