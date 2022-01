Le fonds qui a gagné 700 millions de dollars sur GameStop savait qu’il était temps de vendre après un tweet d’Elon Musk

L’année dernière, un fonds spéculatif a parfaitement réussi le commerce GameStop – en l’achetant à moins de 10 $ et en le vendant lorsque le stock de mèmes a atteint son apogée.

Le signal de vente qu’il a utilisé ? Un tweet d’Elon Musk.

C’est ainsi que le fonds spéculatif le plus performant de 2021, Senvest Management, a pu réaliser un bénéfice de 700 millions de dollars sur GameStop et porter son rendement annuel à plus de 85 %. Le commerce était le meilleur de l’entreprise en 25 ans d’existence.

« Son empilement avec ce tweet pour nous était … nous nous sommes tous regardés et nous avons pensé comment faire mieux? » Richard Mashaal, fondateur, PDG et co-CIO de Senvest Management, a déclaré dans une interview. « Et donc pour cela, pour nous, cela signifiait un élan de pointe et nous avons procédé à la sortie du reste de notre position. »

Le PDG de Tesla a tweeté « Gamestonk !! » le 26 janvier 2021, après la cloche. Le lendemain, GameStop a atteint son sommet de clôture de 347,51 $ chacun, lorsque Senvest a abandonné son pari.