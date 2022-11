Le fonds pour les victimes du sida et du paludisme est en plein désarroi alors que le Royaume-Uni rompt son engagement à faire un don

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un fonds mondial pour les victimes du sida, de la tuberculose et du paludisme a été plongé dans le désarroi après que le ministère des Affaires étrangères a rompu sa promesse de faire un don crucial.

En septembre, les ministres se sont engagés à faire une allocation «dans les semaines à venir» – après un premier échec à donner de l’argent – ​​mais ont maintenant raté une dernière échéance pour trouver de l’argent.

Cela signifie que le fonds, qui a déclaré avoir sauvé 50 millions de vies au cours des 20 dernières années, a été laissé “dans l’ignorance” de ses ressources disponibles avant les décisions clés dans deux semaines.

Les organisations humanitaires ont accusé le gouvernement de Rishi Sunak d’entraver les efforts vitaux pour « fournir un travail vital » et de ne pas « tirer les leçons » de la pandémie de Covid.

L’absence de don fait suite à l’avertissement d’un chien de garde selon lequel les dépenses d’aide à l’étranger sont un gâchis depuis que le ministère des Affaires étrangères a été mis en charge – et avec des réductions importantes qui devraient être prolongées.

James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères, a averti la semaine dernière qu’un plan visant à ramener le budget à 0,7% du revenu national en 2024 – après la réduction à 0,5% – serait probablement abandonné.

Pendant ce temps, d’anciens économistes du ministère du Développement international, qui a été supprimé, ont averti que davantage d’argent de l’aide était désormais dépensé au Royaume-Uni plutôt qu’à l’étranger.

Romilly Greenhill, directrice britannique de la campagne ONE contre l’extrême pauvreté, a déclaré : « L’échec du Royaume-Uni à s’engager auprès du Fonds mondial montre que le gouvernement n’a pas tiré les leçons de la pandémie.

« Et avec seulement six jours avant la Cop27, nous ne savons toujours pas si Sunak sera présent. Cela envoie un message au reste du monde que le leadership de la Grande-Bretagne dans la gestion des plus grandes crises de notre époque s’amenuise.

Et Mike Podmore, directeur de STOPAIDS Director, a déclaré : « Le Royaume-Uni agit comme un partenaire peu fiable et empêche le Fonds mondial de communiquer clairement à ses bénéficiaires les financements actuellement disponibles.

« Les programmes nationaux et communautaires s’appuient sur des allocations de financement concrètes et opportunes du Fonds mondial pour s’assurer qu’ils peuvent planifier et exécuter correctement leur travail qui sauve des vies. »

Le 21 septembre – après l’échec initial du don – la ministre du Développement de l’époque, Vicky Ford, s’est engagée : « Nous annoncerons notre engagement dans les semaines à venir. Nous travaillerons avec le Fonds mondial pour lutter pour ce qui compte. »

Le Royaume-Uni a été embarrassé lorsque la République démocratique du Congo, l’un des pays les plus pauvres du monde, a donné 6 millions de dollars à la conférence des Nations Unies – alors que Londres n’a rien promis.

Le ministère des Affaires étrangères a été interrogé sur la raison pour laquelle le Royaume-Uni n’a, encore une fois, pas fait de don, après avoir remis au moins 1,4 milliard de dollars après le dernier tour de table en 2019.