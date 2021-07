Le fonds pour le climat de 11,6 milliards de livres sterling de Boris Johnson sera retiré du budget de l’aide

La promesse de Boris Johnson de plus de 11 milliards de livres sterling pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à l’urgence climatique sera financée par des coupes encore plus importantes dans les autres projets d’aide à l’étranger du Royaume-Uni, L’indépendant a appris.

L’absence de nouveaux financements laisse en lambeaux la prétention du Premier ministre à être le leader mondial de l’environnement avant d’accueillir le sommet de la Cop26 à l’automne, selon les militants.

Il rompt également un accord négocié par les Nations Unies qui l’argent doit être « nouveau et supplémentaire », affirment-ils, l’un l’assimilant à « un huissier laissant un bouquet de fleurs ».

Le gouvernement a été critiqué de toutes parts pour ses réductions d’aide existantes de 4 milliards de livres sterling par an, avec un projet au Malawi pour aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique parmi les derniers à en être victimes. Au moins trois programmes similaires devraient suivre.

L’Organisation mondiale de la santé a déjà averti que « des centaines de milliers de personnes » mourraient des coupes, au milieu de la fureur que les députés se soient vu refuser le vote alors qu’on leur avait promis.

À Cornwall le mois dernier, le Premier ministre a salué son engagement climatique de 11,6 milliards de livres sterling envers le monde en développement – ​​étalé sur 5 ans – et s’est engagé à harceler d’autres pays pour qu’ils accumulent de l’argent avant la Cop26 à Glasgow.

« Nous, en tant que nations riches de la Terre, nous devons renforcer notre crédibilité auprès de ces pays en leur demandant de réduire leurs émissions de CO2 », a-t-il déclaré – en relation avec les contributions à un fonds annuel de l’ONU espéré de 100 milliards de dollars.

« Parce que ce pays, qui a commencé la révolution industrielle, est responsable d’un énorme budget de carbone qui est déjà dans l’atmosphère. »

Mais le gouvernement a maintenant discrètement concédé que la totalité des 11,6 milliards de livres sterling – d’une valeur d’environ 2,3 milliards de livres sterling chaque année, entre 2021 et 2026 – proviendra de l’aide publique au développement (APD), le budget de l’aide.

M. Johnson est déjà critiqué pour avoir rompu sa promesse de donner aux députés un vote sur la décision de réduire les dépenses d’aide de 0,7 à 0,5% de la production nationale, faisant ainsi disparaître 4 milliards de livres sterling par an.

Catherine Pettengell, directrice britannique du Climate Action Network, a déclaré que la promesse de ressources « nouvelles et supplémentaires » pour le Fonds phare des Nations Unies pour l’adaptation au climat était en train d’être rompue.

« Réduire le budget de l’aide, tout en y faisant appel comme seule source de financement climatique, nuira inévitablement aux plus vulnérables de la société », a-t-elle déclaré.

Tracy Carty, conseillère principale pour le climat d’Oxfam, a déclaré : « Nous nous félicitons de l’engagement du Royaume-Uni en faveur du financement climatique, mais lorsqu’il provient d’un budget d’aide en baisse, c’est un peu comme si votre huissier laissait un bouquet de fleurs.

Et Preet Gill, le secrétaire au développement international de l’ombre, a condamné « le greenwashing vide » qui frapperait « les personnes les plus vulnérables du monde et affaiblirait leur capacité à agir face à la crise climatique ».

La révélation qu’aucun nouvel argent ne sera disponible intervient après que les conseillers indépendants du gouvernement pour le climat ont averti que les réductions de l’aide « sapaient » déjà l’engagement de financement climatique.

Le projet Prosper (Promoting Sustainable Partnerships for Empowered Resilience) au Malawi travaille avec les agriculteurs pour « réduire l’impact des chocs climatiques » grâce à de nouvelles pratiques agricoles, une meilleure irrigation et des systèmes d’alerte précoce.

Mais le programme de 25 millions de livres sterling, financé par le programme gouvernemental pour la résilience et l’adaptation au changement climatique (BRACC), a maintenant été supprimé, bien qu’il ait reçu une note A ** – forçant des licenciements de personnel et la fermeture de quatre bureaux de district.

« La réduction a porté un coup sévère à nos efforts pour renforcer la résilience des communautés extrêmement pauvres du Malawi pour s’adapter et faire face aux chocs climatiques tels que les sécheresses », a déclaré Danny Harvey, directeur exécutif de l’agence d’aide Concern Worldwide.

Les pays les plus riches du monde se sont engagés pour la première fois à dépenser 100 milliards de dollars par an dans un fonds d’adaptation au climat pour aider les pays pauvres à s’adapter au réchauffement climatique en 2009 – mais seulement 79 milliards de dollars ont été levés.

Le Royaume-Uni est considéré comme « quelque part au milieu » du G7, derrière la France, l’Allemagne, le Japon et le Canada, mais devant les États-Unis et l’Italie.

Le fonds reconnaît la « culpabilité » des pays industrialisés – pour des siècles d’émissions de carbone – et vise à aider les pays en développement à se protéger contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique, tout en réduisant leurs propres émissions.

A Cancun en 2010, lors du sommet de la Cop16, les pays riches avaient promis que les financements seraient « nouveaux et supplémentaires », notant les « besoins urgents et immédiats des pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique ».

Mais le gouvernement a maintenant révélé que la totalité des 11,6 milliards de livres sterling compte comme APD, ce qui signifie qu’aucun financement supplémentaire ne sera avancé.

En outre, seulement 1,4 milliard de livres sterling seront alloués au financement climatique en 2021-2022, ce qui fait craindre que la plupart des dépenses ne soient reportées à la fin de la période de cinq ans.

Mais, à Cornwall, M. Johnson a suggéré que le Royaume-Uni était allé aussi loin qu’il le souhaitait, en déclarant: «Nous demandons maintenant à d’autres pays de faire un changement.

« Nous allons être sur le cas de tout le monde d’ici l’été, et jusqu’à l’automne, pour obtenir ces engagements et nous assurer que nous mettons le monde au bon endroit pour Cop. »

Le ministère des Affaires étrangères a défendu l’arrangement au motif que « les engagements internationaux de financement climatique sont nouveaux et s’ajoutent à tous les engagements antérieurs » envers le fonds des Nations Unies.

« Alors que l’impact sismique de la pandémie sur l’économie britannique nous a obligés à prendre des décisions difficiles mais nécessaires, le budget de l’aide britannique cette année sera toujours de plus de 10 milliards de livres sterling, ce qui fait de nous l’un des plus gros donateurs du G7 », a déclaré un porte-parole. mentionné.