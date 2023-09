Le Fonds pour la modernisation de la technologie fait l’objet d’une refonte législative

La loi sur la modernisation des technologies gouvernementales, la loi fédérale sur les technologies de l’information la plus importante de la dernière décennie, est sur le point d’être rénovée.

La représentante Nancy Mace (RS.C.), présidente du sous-comité de surveillance et de réforme sur la cybersécurité, l’informatique et l’innovation gouvernementale, présentera aujourd’hui la loi de réforme du MGT, et l’ensemble du comité devrait l’évaluer mercredi.

Le représentant Gerry Connolly (Démocrate de Virginie) a signé en tant que co-parrain du projet de loi, a appris Federal News Network.

« Ce projet de loi de réautorisation est une démonstration bienvenue de soutien à la loi MGT et au Fonds de modernisation technologique », a déclaré Connolly dans un e-mail adressé au Federal News Network. « Cela fait suite à l’allocation critique d’un milliard de dollars que le Congrès a accordée au TMF dans le cadre du plan de sauvetage américain, pour lequel j’étais fier de me battre. »

La loi de réforme MGT, obtenue par Federal News Network, prolongerait le Conseil du Fonds de modernisation technologique jusqu’en 2030. Elle devait expirer en 2025.

La législation renforce également certains termes concernant le remboursement des « prêts » ou des investissements du TMF.

Cela supprime la capacité de l’OMB d’accorder aux agences une dérogation qui leur donnerait plus de cinq ans pour rembourser les prêts. La loi de réforme exige également que l’Administration des services généraux, qui gère le TMF, reçoive suffisamment d’argent des agences pour maintenir le fonds opérationnel jusqu’en décembre 2030.

Un ancien responsable du Bureau de la gestion et du budget, qui a soutenu le TMF et a demandé l’anonymat pour parler d’un projet de loi, a déclaré que la loi de réforme n’apporte aucun changement transformationnel, mais renforce certaines parties de la loi MGT qui nécessitaient une attention particulière. .

« Il n’y a rien de mal dans le projet de loi. Il répond à certains des problèmes qui ont toujours existé, comme la disparition du TMF intégré dans la loi MGT », a déclaré l’ancien responsable. « Je pense que le Congrès a clairement indiqué que, compte tenu de la manière dont l’administration Biden a géré le processus de remboursement, le Congrès souhaite une plus grande visibilité et une plus grande responsabilité sur la manière dont les agences effectuent les remboursements. Ce projet de loi tente de faire cela.

Un autre changement précise que le conseil d’administration du TMF devrait concentrer ses investissements sur des projets qui auraient « le plus grand impact sur la modernisation, le retrait ou le remplacement des systèmes informatiques fédéraux existants ».

L’ancien responsable de l’OMB a déclaré que la raison pour laquelle le projet de loi mettait spécifiquement l’accent sur les investissements du TMF était de réitérer l’objectif du programme.

« Il est dit de ne pas construire de nouvelles choses, mais de réparer ce qui est cassé. Ce n’est pas un marteau. Il s’agit plutôt d’un rameau d’olivier pour rappeler aux agences pourquoi le fonds existe », a déclaré l’ancien responsable. « Je pense que la loi de réforme renforce les contrôles dans plusieurs domaines parce que la loi MGT a initialement donné à l’OMB beaucoup de flexibilité pour gérer le TMF. Je pense que le Congrès est plus clair sur ce qu’il attend, c’est pourquoi des dispositions sur le remboursement et d’autres exigences en matière de reporting, telles que les économies de coûts et le déroulement des projets, sont présentes. Je pense qu’une partie du Congrès dit que nous croyons au TMF en tant que concept et que si vous nous donnez plus de moyens de travailler, nous pouvons être de meilleurs partenaires pour garantir que le TMF soit financé de manière appropriée.

Les législateurs de la Chambre et du Sénat n’ont pas été aussi favorables au TMF dans les projets de loi de dépenses les plus récents pour 2023 et celui en cours d’élaboration pour 2024.

Dans le projet de loi 2024 sur les services financiers et l’administration générale, les bailleurs de fonds du Sénat ont annulé 290 millions de dollars du TMF. Le comité des crédits de la Chambre, quant à lui, a annulé le financement pour le prochain exercice financier. L’administration Biden a demandé 200 millions de dollars pour le TMF dans sa demande de budget 2024. Le conseil d’administration du TMF a reçu 50 millions de dollars en 2023 du Congrès.

Autorité de surveillance renforcée

Le projet de loi ajouterait également une disposition visant à se prémunir contre des problèmes futurs, tels que ceux rencontrés par le conseil d’administration avec l’analyse de rentabilisation de la plateforme Login.gov. Les législateurs ajoutent une disposition au projet de loi qui donnerait au conseil d’administration du TMF le pouvoir explicite de mettre fin ou de suspendre un projet s’il identifie « des déclarations frauduleuses ou trompeuses dans la proposition de projet, y compris des déclarations frauduleuses sur la conception technique, l’analyse de rentabilisation ou la gestion du programme ». »

En plus de mettre à jour les dispositions de la loi MGT et du TMF, Mace exige que les agences soumettent à l’OMB un inventaire de leurs systèmes informatiques à haut risque et existants d’ici le 30 septembre. L’OMB compilera cet inventaire et soumettra une liste des 10 systèmes. qui présentent « les plus grands risques en matière de sécurité, de confidentialité et de fonctionnement pour le gouvernement fédéral » au Congrès d’ici le 30 décembre.

L’exigence d’inventaire informatique fait suite à des efforts similaires en 2022 par la sénatrice Maggie Hassan (DN.H.), qui comprenaient également non seulement un inventaire, mais aussi des plans sur la manière de sortir de la dette technique.

L’ancien responsable de l’OMB a déclaré que le projet de loi manquait une occasion de lier le financement du TMF aux systèmes répertoriés dans l’inventaire informatique. Le projet de loi obligerait l’OMB à mettre en lumière les 10 principaux systèmes qui nécessitent le plus d’attention, mais ne dit rien sur la garantie que le financement du TMF soit destiné à ces systèmes.

« Il n’y a rien de transformationnel dans ce projet de loi. Cela rend simplement les choses plus claires qui l’étaient peut-être moins dans la loi MGT initiale », a déclaré l’ancien responsable. « Ce que le projet de loi ne fait pas, c’est qu’il ne modifie pas la manière dont le Congrès et l’administration superviseront et obtiendront davantage de résultats grâce aux 100 milliards de dollars d’investissements dans l’informatique fédérale. Je ne comprends pas pourquoi ils dépensent un capital politique limité alors qu’il y a de plus grands défis informatiques à relever.

