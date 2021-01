La plate-forme de forage pétrolier en eau profonde Scarabeo 8 se trouve dans un fjord après avoir été réaménagée au chantier Westcon AS à Olensvag, en Norvège, le 3 avril 2012. | Kristian Helgesen / Bloomberg via Getty Images

La décision de la Norvège était d’ordre économique, mais c’est toujours un pas dans la bonne direction en matière de changement climatique.

Le fonds souverain norvégien de mille milliards de dollars a vendu le dernier de son portefeuille de sociétés pétrolières et gazières dans une mesure majeure loin de la dépendance du pays à son industrie pétrolière.

Trond Grande, directeur général adjoint du fonds, a fait l’annonce de la vente finale, qui a eu lieu à la fin de l’année dernière, lors d’un appel téléphonique jeudi.

La décision de supprimer le portefeuille de sociétés pétrolières et gazières du fonds, d’une valeur de 6 milliards de dollars, était d’ordre économique. En 2020, le fonds a déclaré des pertes de 10 milliards de dollars en actions pétrolières dans le gaz qui valaient 40 milliards de dollars en début d’année. En 2017, la banque centrale de Norvège a déclaré que le gouvernement devrait abandonner les investissements pétroliers et gaziers pour protéger le fonds de richesse – le plus grand du monde – de la volatilité des prix.

Il semble qu’il agisse enfin sur ce conseil. (Le fonds a eu une année décente dans l’ensemble, gagnant plus de 120 millions de dollars malgré les retombées économiques de la pandémie de coronavirus.)

Le fonds souverain norvégien a été créé en 1990 pour conserver les avantages économiques de son industrie pétrolière et gazière lucrative dans le pays. Le fonds tire ses revenus des taxes sur l’industrie pétrolière norvégienne et de la vente de baux à des entreprises privées qui cherchent à extraire plus de pétrole de ses eaux.

Avec des actions dans plus de 9000 entreprises réparties dans 74 pays, représentant environ 1,5% du total des investissements mondiaux, le fonds de richesse pourrait être, comme l’écologiste américain Bill McKibben tweeté, «Le plus grand pool de capitaux d’investissement au monde.»

La Norvège veut être un leader international sur le changement climatique, mais elle continue de s’appuyer sur l’extraction de combustibles fossiles très polluants pour une prospérité économique continue, une contradiction souvent appelée le paradoxe du changement climatique de la Norvège.

Le fait que le fonds se soit retiré des sociétés pétrolières et gazières est un grand pas dans la bonne direction. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. C’est parce que la Norvège ne coupe pas encore tous les liens avec son industrie pétrolière. Pas même proche.

Le 19 janvier, la Norvège a accordé 61 licences d’exploration pétrolière offshore à 30 sociétés. Le ministre norvégien du Pétrole et de l’Énergie, Tina Bru, a déclaré dans une annonce qu’il s’agissait d’une «bonne nouvelle pour l’État norvégien en tant que propriétaire de ressources».

Comme Bård Lahn, chercheur au Centre norvégien de recherche internationale sur le climat (CICERO) à Oslo, me l’a dit plus tôt ce mois-ci, les préoccupations économiques seront probablement le facteur le plus influent qui éloignera la Norvège de la future production de pétrole et de gaz.

Et, bien sûr, il semble qu’au lieu de s’attaquer aux préoccupations environnementales, la décision du fonds de richesse de vendre son portefeuille de sociétés pétrolières et gazières visait à protéger les profits.