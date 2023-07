Le fonds « jour de pluie » de l’État atteint un solde record avant le nouvel exercice – Shaw Local

Il n’y a pas de toasts au champagne ou de feux d’artifice, mais lorsque l’horloge sonne à minuit samedi, c’est le début d’une nouvelle année dans l’Illinois – une nouvelle année fiscale, c’est-à-dire.

Et tout comme une nouvelle année est un moment pour contempler les réalisations récentes et prendre des résolutions pour l’avenir, la contrôleure de l’Illinois, Susana Mendoza, sonne l’exercice 2024 en célébrant un record 1,94 milliard de dollars dans le fonds « jour de pluie » de l’Illinois et vise à doubler ce chiffre au cours de la prochaine décennie.

« 2 milliards de dollars sonnent comme beaucoup d’argent, contrairement à 48 000 dollars », a déclaré Mendoza dans une interview vendredi, citant l’une de ses histoires les plus répétées sur le solde du fonds en août 2018 – alors que l’État se remettait encore d’un deux- impasse budgétaire annuelle entre le gouverneur républicain Bruce Rauner et les démocrates à l’Assemblée générale.

La somme dérisoire n’aurait financé les opérations du gouvernement de l’État que pendant 30 secondes, estime Mendoza.

En revanche, près de 2 milliards de dollars « nous donnent environ 10 jours de réserves de fonctionnement pour notre État », a-t-elle déclaré.

Mais malgré l’atteinte de ce point culminant – et la célébration de l’Illinois huit mises à jour récentes des cotes de crédit des trois principales agences de financement qui déterminent la solvabilité publique et privée – Mendoza a plaisanté en disant que c’était son travail d’être la «fête du parti» ou «Debbie Downer» du gouvernement de l’État.

« La majorité des États de notre pays disposent d’environ 40 jours ou plus de réserves pour leurs opérations d’État », a-t-elle déclaré. « Donc, nous nous en sortons très bien, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. »

Alors que Mendoza aimerait un jour amener l’Illinois aux mêmes réserves d’environ 40 jours que 26 États ont accumulées, elle se contenterait de 20 – ce qui représenterait environ 8% du budget de fonctionnement de l’Illinois pour une année donnée. Elle a dit que c’est ce que les principales agences de notation de crédit ont conseillé si l’Illinois devait recevoir de futures mises à niveau de crédit.

Mendoza a fait pression pour que la législation oblige les législateurs à investir davantage dans les fonds de stabilisation des jours de pluie et des retraites de l’État pendant les années fiscales fortes, mais il n’a jamais reçu de vote dans les deux chambres de l’Assemblée générale malgré l’approbation unanime d’un comité de la Chambre. La contrôleure a déclaré qu’elle prévoyait de réintroduire le projet de loi par l’intermédiaire de ses alliés à l’Assemblée générale.

« Il n’y a aucune bonne raison de ne pas aller de l’avant avec cette législation », a déclaré Mendoza, ajoutant que les agences de notation n’ont pas oublié la réputation de l’Illinois de ne pas « être un bon intendant fiscal année après année après année ».

Elle s’est vantée que le leadership démocrate – y compris elle, le gouverneur JB Pritzker et l’Assemblée générale contrôlée par les démocrates – ait aidé à redresser le navire fiscal de l’Illinois au cours des dernières années.

« Cependant, les gouverneurs changent. Les législatures changent », a-t-elle déclaré. « C’est le moment de le faire. Je ne vois aucune bonne raison de le retarder davantage.

Mendoza a déclaré que les législateurs devraient être en mesure d’augmenter le solde du fonds des jours de pluie à 8% du budget de l’Illinois au cours des 10 à 15 prochaines années, que son projet de loi exigeant des contributions plus importantes devienne loi ou non.

À partir de là, a-t-elle déclaré, l’Illinois devrait se concentrer sur le remboursement de ses engagements de retraite non capitalisés, ce qui s’élevait à 139,7 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2022. Le chiffre le plus actuel sera rendu public dans les mois à venir.

Les engagements de retraite non capitalisés n’arriveraient jamais à échéance en même temps; les paiements de pension sont versés mensuellement lorsque les employés de l’État prennent leur retraite, tandis que l’État cotise à ses cinq systèmes de pension deux fois par an.

Mendoza a rejeté l’étiquette de « crise » souvent attribuée à la question des retraites, mais elle a dit que ce n’est pas un problème à ignorer.

Payer davantage dans les systèmes de retraite maintenant annulera l’accumulation des coûts d’intérêt à l’avenir, réduisant l’éviction des services que l’argent pourrait autrement être utilisé pour financer, a-t-elle déclaré. Mendoza a souligné les 700 millions de dollars au-dessus du montant minimum requis que l’État a versés à ses systèmes de retraite au cours des derniers exercices, ce qui, selon elle, permettra à l’Illinois d’économiser « environ 2,4 milliards de dollars en fin de compte ».

« Et plus nous ferons cela, plus vite nous sortirons de ce trou », a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi Mendoza a déclaré que son projet de loi cible le fonds de stabilisation des pensions ainsi que le fonds des jours de pluie.

« Ce n’est pas sexy, » dit-elle. « Il n’y a pas de coupe de ruban avec économiser de l’argent, mais je pense que c’est la meilleure et la plus incroyable utilisation de l’argent des contribuables pour protéger réellement nos budgets… le document moral dont nous allons vivre cette année-là. »

Mendoza plus tôt cette année avait conseillé à Pritzker et aux législateurs de ne lancer aucun nouveau programme d’État dans le budget de l’année à venir. Mais elle a dit qu’elle était satisfaite du budget de cette année « pour la plupart », malgré de nouvelles dépenses dans des domaines comme la garde d’enfants, les programmes pré-K et l’enseignement supérieur.

« Toutes ces initiatives de dépenses, qui sont des dépenses importantes, vont toutes produire un bon retour sur investissement pour les contribuables », a-t-elle déclaré.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.