Le mari de Dame Barbara Windsor a déclaré que « l’effusion de soutien » après sa mort était « magique », avec un fonds de recherche sur la démence mis en place à sa mémoire et recueillant plus de 100 000 £ en moins d’une semaine.

Mieux connue pour ses rôles dans les films Carry On et en tant que matriarche et logeuse Peggy Mitchell dans EastEnders, Dame Barbara est décédé le 10 décembre, à l’âge de 83 ans, après avoir souffert d’Alzheimer pendant plusieurs années.

Une page GoFundMe créée en hommage a jusqu’à présent collecté plus de 104000 £ en six jours après que son mari, Scott Mitchell, ait demandé aux fans de faire un don.

Image:

L’actrice tant aimée a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014



« J’ai été complètement submergé par la réponse des fans, amis et anciens collègues de Barbara », a déclaré M. Mitchell. «Cet élan de soutien m’a rempli de fierté et a été un énorme réconfort pour moi. Cela montre à quel point ma Barbara était aimée, respectée et adorée. C’est magique.

Une actrice très aimée qui était vraiment digne de son statut de trésor national, des milliers d’hommages ont afflué après sa mort, y compris de la part de ses anciennes co-stars telles que ses enfants à l’écran d’EastEnders Steve McFadden, Ross Kemp et Daniella Westbrook.

M. Mitchell a déclaré qu’il était déterminé à honorer l’héritage de sa défunte épouse « en faisant tout ce que je peux pour soutenir la recherche sur la démence et aider Alzheimer’s Research UK à rechercher un remède ».

Il a poursuivi: «Nous devons trouver un moyen d’empêcher les générations futures de traverser ce que tant d’entre nous ont déjà.

En savoir plus sur Barbara Windsor

« S’il vous plaît, considérez un don, qu’il soit petit ou grand. Chaque centime nous rapprochera d’un pas de plus vers des percées désespérément nécessaires. »

Dame Barbara a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014 et a annoncé la nouvelle au public quatre ans plus tard.

Elle et son mari ont été largement félicités pour leur travail de sensibilisation à la démence, emmenant leur combat à Downing Street pour discuter du problème avec Boris Johnson en 2019.

Parmi les dons à sa collecte de fonds hommage, il y avait 83 000 £ de Gamesys, propriétaire du site de bingo en ligne Jackpotjoy. Dame Barbara a travaillé avec la société entre 2010 et 2017 et a joué dans leurs publicités télévisées en tant que « Queen of Bingo ».

Alzheimer’s Research UK a déclaré avoir vu une augmentation des dons depuis son décès.