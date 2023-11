Le Fonds GFR lève 53,5 millions de dollars pour investir dans les jeux et le divertissement

La bibliothèque à la demande de GamesBeat Next est désormais en ligne ! Commencez à rattraper les 30+ sessions que vous avez peut-être manquées. Regarde maintenant

Fonds GFR a levé 53,5 millions de dollars pour son troisième fonds afin d’investir dans l’avenir des jeux, du divertissement et de la technologie grand public.

La société de capital-risque de San Francisco poursuit la mission du GFR Fund consistant à investir dans des entreprises en démarrage qui révolutionnent les domaines du jeu, du divertissement et de la technologie grand public. En mettant un accent particulier sur l’autonomisation des nouveaux entrepreneurs qui possèdent une forte adéquation avec le marché des fondateurs et une ferveur pour les « communautés natives numériques émergentes », GFR Fund III vise à soutenir des concepts et des technologies innovants.

Environ un tiers des investissements du fonds sont alloués aux sociétés de contenu et de technologie de jeux, tandis qu’un autre tiers se concentre sur les sociétés de divertissement émergentes, notamment l’IA générative. Le tiers restant est dédié aux entreprises de technologie grand public.

“Avec Fund III, nous doublons notre objectif : l’avenir du jeu et du divertissement”, a déclaré Teppei Tsutsui, associé général du GFR Fund, dans un communiqué. « Nous pensons que les nouveaux fondateurs dotés d’un état d’esprit émergent en matière de communautés numériques natives sont les mieux placés pour bâtir la prochaine génération d’entreprises de jeux et de divertissement. »

Événement GamesBeat Next à la demande 2023 Avez-vous manqué GamesBeat Next ? Rendez-vous dans notre bibliothèque à la demande pour entendre les esprits les plus brillants de l’industrie du jeu vidéo sur les derniers développements et leur vision de l’avenir du jeu vidéo. Regarde maintenant

Teppei Tsutsui est commandité du GFR Fund III.

“Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce GFR Fund III, comme nous le faisons depuis 2016. Nous avons fini par récolter un peu plus que notre objectif”, a déclaré Tsutsui dans une interview avec GamesBeat. “C’est une étape importante pour nous.”

Pour le fonds le plus récent, Tsutsui a déclaré que le fonds n’investirait pas uniquement dans les sociétés de jeux. Il investira également dans les jeux et les startups non liées aux jeux. Fund II a investi dans RTFKT en tant qu’entreprise axée sur les créateurs.

“Ce n’est pas une société de jeux en soi, mais cela reste une société de divertissement intéressante”, a-t-il déclaré. « Nous avons également investi dans le VShojo, qui se concentre sur les VTubers », ou YouTubers virtuels qui sont des personnages animés.

Le nouveau fonds investira également dans des startups en Europe, en Asie ou en Afrique en plus des États-Unis.

Le Fonds GFR peut se targuer d’un historique d’investissements réussis dans divers secteurs de consommation, notamment les jeux, le streaming, l’IA générative, l’économie des créateurs, la blockchain, etc. Certains des investissements notables du fonds incluent RTFKT, un producteur de produits numériques uniques, acquis par Nike en 2022 ; VRChat, une plateforme sociale VR leader ; et Omeda Studios, un studio de création basé à Londres spécialisé dans les jeux communautaires.

Le Fonds GFR a investi dans VShojo.

En ce qui concerne les domaines ciblés, Tsutsui a déclaré que l’accent a toujours été mis sur les fondateurs et les produits, en mettant l’accent sur les communautés natives du numérique.

“Nous voulons travailler avec les fondateurs qui souhaitent créer une communauté autour du produit, ou utiliser la communauté pour améliorer le produit”, a déclaré Tsutsui.

En ce qui concerne le processus de collecte de fonds, Tsutsui a déclaré que c’était une période difficile pour lever des fonds, mais que de nombreux investisseurs existants sont revenus pour réinvestir dans le Fonds III.

“Nous avons la chance d’avoir des partisans qui croient au GFR”, a-t-il déclaré. “Nous avons également fait venir de nouveaux investisseurs institutionnels.”

GFR Fund III est dirigé par une équipe d’investisseurs chevronnés et de LP de premier plan, chacun possédant une expertise approfondie dans les secteurs du jeu et du divertissement. Cette équipe est dirigée par les associés commandités Tsutsui et Yasushi Komori.

“Nous sommes ravis de nous associer à la prochaine génération de fondateurs de jeux et de divertissement”, a déclaré Komori, associé général du GFR Fund, dans un communiqué. « Nous offrons à nos fondateurs un soutien pratique et des liens étroits avec le marché asiatique, qui abrite certaines des plus grandes sociétés de jeux au monde. »

GFR Fund a rapidement développé une communauté de fondateurs et d’opérateurs expérimentés qui ont choisi d’investir dans Fund III. Ces initiés du secteur fournissent des informations et un soutien inestimables aux sociétés du portefeuille.

« J’ai eu la rare opportunité de travailler avec GFR à la fois en tant que COO de RTFKT et en tant que Venture Partner. J’ai pu constater par moi-même le soutien et la connaissance du secteur que l’équipe apporte aux sociétés du portefeuille », a déclaré Nikhil Gopalani, COO chez RTFKT, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de continuer à soutenir les entreprises de consommation qui cherchent à créer de nouvelles expériences dès les premières étapes. »

Le Fonds GFR a investi dans VR Chat.

Le premier fonds, baptisé GVR Fund, a été créé en 2016, dans le cadre de Gree VR Capital. Le Fonds GVR a levé 18 millions de dollars et investi dans 23 entreprises, dont VRChat, Spaces, Sliver.tv, Littlstar, Insidemaps, YBVR, Experiment 7, TheWaveVR, Sturfee, InsiteVR, Streem, DottyAR et Torch3D. En 2018, le fonds s’est rebaptisé GFR Fund, car il a ajouté des investissements en réalité augmentée et en réalité virtuelle.

Ensuite, GFR Fund II a levé 20 millions de dollars en 2019 pour investir dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’esport, la diffusion en direct, l’intelligence artificielle et la blockchain. Il est particulièrement important pour les sociétés de capital-risque de jeux de lever de nouveaux fonds dès maintenant, car les liquidités se font de plus en plus rares et les startups de jeux sont probablement affamées d’argent. Ce fonds a investi dans environ 31 entreprises.

Tsutsui a déclaré que le Fonds III investirait probablement dans 30 à 40 sociétés sur trois ans. Il met de côté environ 30 % de l’argent à investir dans des investissements de suivi pour des investissements antérieurs. Le fonds compte au total environ huit personnes.

Les fonds GFR se sont concentrés sur les investissements de pré-amorçage. À l’heure actuelle, les startups en phase de développement ont du mal à lever davantage d’argent. Mais il existe encore de nombreux investisseurs prêts à investir de l’argent dans des investissements de pré-amorçage.

« Nous n’avons pas vraiment ralenti le rythme de nos investissements », a-t-il déclaré. « Les valorisations ont légèrement baissé, mais pas aussi bas que ce que nous espérons. Il y a peut-être encore de la place pour descendre. Nous constatons une plus grande concurrence entre les fonds.

Tsutsui a déclaré que son conseil aux startups de jeux est de créer une communauté. Il existe de nombreux outils comme Discord, Twitter ou Instagram pour ce faire, et le soutien de la communauté aide un produit d’une nouvelle entreprise à décoller plus rapidement.

« Nous aimons ce genre de fondateurs », a-t-il déclaré. «Je pense que les fondateurs devraient d’abord créer une communauté. Et ils devraient commencer modestement et construire sur cette base au fil du temps. »