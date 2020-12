Peter Thiel, co-fondateur de PayPal Inc.

LONDRES – Founders Fund, la société de capital-risque créée par le milliardaire américain Peter Thiel, a discrètement conclu un partenariat avec une société d’investissement technologique européenne appelée Elevat3.

Situé en Allemagne, Elevat3 est un fonds de capital-risque de croissance qui a été mis en place par Apeiron Investment Group pour investir dans des start-ups technologiques de pays germanophones qui se concentrent sur les sciences de la vie, la technologie profonde, la fintech (technologie financière), l’immobilier et l’assurance . Apeiron est le family office et la banque d’affaires de l’entrepreneur en série et investisseur technologique Christian Angermayer.

«J’ai un fonds de capital-risque de croissance européen et Peter est un partenaire stratégique», a déclaré Angermayer à CNBC lors d’un appel depuis son domicile de Londres. « (Il est) plus qu’un investisseur, il possède une partie du GP (marge brute). »

Thiel, qui a cofondé PayPal et la société d’analyse Palantir, est devenu un partenaire stratégique dans Elevat3 au début de 2020, a déclaré Angermayer. Il a dit qu’il ne pouvait pas divulguer la part des bénéfices allant à Thiel.

« Nous avons été présentés – parce que nous sommes tous les deux très intéressés par la politique mondiale – en fait en 2011 », a déclaré Angermayer à propos de sa première rencontre avec Thiel, né en Allemagne. « Je connais beaucoup de politiciens comme amis. Dans la crise de l’euro, je suis devenu un peu la personne de référence pour de nombreux Américains et Asiatiques, qui ne comprenaient pas du tout l’Europe. Nous sommes compliqués, mais aussi positifs. «

Elevat3 a 100 millions d’euros (121 millions de dollars) à investir. Aperion a investi 20 millions d’euros et les 80 millions d’euros restants provenaient d’investisseurs externes comme Thiel.

Le lien entre Founders Fund et Elevat3 est également mis en évidence dans les présentations d’entreprises vues par CNBC.