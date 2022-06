Le fonds fiduciaire de la sécurité sociale pourra payer les prestations plus longtemps que prévu

Le fonds fiduciaire de la sécurité sociale sur lequel comptent la plupart des Américains pour leur retraite pourra continuer à verser des prestations en temps opportun jusqu’en 2034, un an plus tard que le département du Trésor estimé l’année dernière, selon un rapport mis à jour publié par le gouvernement jeudi après-midi. .

Yellen et Walsh ont expliqué que l’amélioration des perspectives des différents fonds est due à une reprise économique plus rapide et plus robuste après la récession de Covid-19.

« Les principales raisons de la réduction du déficit sont une reprise plus forte que prévu de la récession induite par la pandémie, des niveaux de productivité du travail plus élevés et des taux d’incidence d’invalidité futurs plus faibles qui reflètent l’expérience récente », ont écrit Yellen et Walsh.

« Des modifications ont été apportées aux données économiques à court terme et aux hypothèses reflétant que la reprise de l’emploi, des revenus et du PIB après la récession de 2020 a été plus rapide et plus forte que prévu dans le rapport de l’année dernière, ce qui a entraîné une augmentation des recettes fiscales sur les salaires et une augmentation des revenus du revenu taxation des prestations de sécurité sociale », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

La Direction du Trésor gère deux caisses de Sécurité Sociale : la Assurance vieillesse et survivants et le L’assurance invalidité Fonds d’affectation spéciale. Les deux programmes ont été créés pour fournir une source de revenu aux anciens travailleurs qui ont pris leur retraite à la fin de leur carrière et à ceux qui ne peuvent pas travailler en raison d’un handicap, respectivement.