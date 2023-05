Le fonds fédéral sur les espèces envahissantes s’ouvre à de nouveaux projets

Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, prend la parole lors d’une annonce à Vancouver, le 7 février 2023. Le gouvernement fédéral devrait commencer à accepter les propositions visant à dépenser l’argent restant dans un fonds de plusieurs millions de dollars visant à lutter contre espèces envahissantes partout au Canada. La ministre des Pêches, Joyce Murray, a déclaré que le Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes de 8,75 millions de dollars vise à sensibiliser le public et à lutter contre la menace des espèces non indigènes d’eau douce et marines. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck