Le fonds fédéral en cas de catastrophe ne parvient pas à suivre les événements météorologiques extrêmes

Alors que les gens le long de la côte est ravagée par la tempête continuent de se débattre avec les séquelles laissées par la tempête post-tropicale Fiona il y a près de trois semaines, les Canadiens se souviennent des phénomènes météorologiques extrêmes qui ne devraient qu’empirer à l’avenir.

Au cours des dernières années, Fiona n’est qu’une des nombreuses catastrophes naturelles qui ont eu des répercussions sur la vie et les finances des Canadiens. Cette année, l’effort de rétablissement post-Fiona devrait coûter entre 300 et 700 millions de dollars en pertes assurées pour le Canada atlantique.

Alors que le Fonds d’atténuation et d’adaptation en cas de catastrophe (DMAF) du gouvernement fédéral a été créé pour aider à ces catastrophes, un expert du climat affirme que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour assurer la bonne préparation afin d’éviter de nouveaux dommages aux communautés vulnérables.

Jason Thistlethwaite, professeur de changement climatique et d’atténuation des risques à l’Université de Waterloo, affirme que le DMAF sert un grand objectif, mais qu’il y a place à l’amélioration.

“La majeure partie de notre financement et de nos ressources est consacrée à la récupération des catastrophes plutôt qu’à leur préparation”, a-t-il déclaré vendredi à CTV’s Your Morning. “Si nous mettons plus de ressources dans la préparation, cela signifiera moins de ressources pour la reprise.”

Le DMAF a été créé en 2018 et le gouvernement fédéral a engagé 2 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour investir dans des projets d’infrastructure afin d’aider les collectivités les plus touchées par les effets du changement climatique. Le fonds a ensuite été augmenté de 1,3 milliard de dollars en 2021, mais des rapports récents indiquent que la moitié du fonds a déjà été utilisée quatre ans après sa création. CTVNews.ca a contacté Infrastructure Canada pour confirmer la part du fonds qui a été allouée.

Thistlethwaite dit que l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées de nombreuses petites communautés pour payer les efforts de rétablissement est leur manque de ressources et de fonds pour commencer, par rapport aux grands gouvernements et aux provinces qui obtiennent plus de financement.

« Le gouvernement fédéral plafonne sa contribution à environ 40 %, ce qui signifie que les provinces et les municipalités doivent fournir les 60 % restants; c’est un fardeau financier incroyable pour les communautés qui essaient simplement d’économiser leur argent pour réparer les nids-de-poule, les parcs ou le déneigement », a-t-il déclaré.

De plus, Thistlethwaite dit que se concentrer sur les petites victoires comme limiter la construction de nouvelles propriétés par les villes sur des terrains à haut risque aidera à éviter de plus grandes catastrophes à l’avenir.

“Si nous ne pouvons pas bien faire ces petites choses et avoir un bon programme de préparation qui donne aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour se réduire du risque de changement climatique, nous n’allons pas réussir les grandes choses à long terme”, a-t-il déclaré. .