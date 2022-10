Le fonds fédéral d’adaptation aux catastrophes censé durer plus d’une décennie est dépensé à plus de la moitié

Un programme fédéral destiné à fournir aux provinces et aux municipalités un financement pour des projets d’infrastructure résilients aux catastrophes est sursouscrit et à court d’argent des années avant son expiration.

Le gouvernement a lancé le Disaster Mitigation and Adaptation Fund (DMAF) en 2018 avec un budget initial de 2 milliards de dollars sur 10 ans. Il a ensuite été complété en 2021 avec 1,3 milliard de dollars supplémentaires à répartir sur 12 ans.

L’objectif du programme est de rendre les infrastructures plus résistantes aux événements météorologiques catastrophiques tels que la tempête post-tropicale Fiona, événements qui sont devenus plus fréquents en raison du changement climatique.

Mais en septembre, 2,2 milliards de dollars du pool de financement du programme avaient été attribués, selon un porte-parole d’Infrastructure Canada. Le ministère a confirmé qu’il avait reçu plus de demandes de financement qu’il ne pouvait en payer avec l’argent du fonds.

Jason Thistlethwaite de l’Université de Waterloo étudie l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation des risques. Il a déclaré que le DMAF était une bonne idée, mais que son financement et son exécution ont laissé “beaucoup de communautés en manque”.

“Parce que les municipalités comptent sur de si petits budgets … elles ont désespérément besoin de financement pour investir dans la réduction des risques”, a-t-il déclaré à CBC News.

Ryan Ness, de l’Institut canadien du climat, a déclaré qu’il n’accorderait au gouvernement fédéral qu’une note de C pour ses efforts d’investissement dans l’adaptation aux changements climatiques à ce jour.

“Le financement est vraiment critique à ce stade”, a déclaré Ness. “Nous avons démontré à maintes reprises les coûts de ne pas être préparés à ce genre d’événements et ils se produisent de plus en plus fréquemment dans un monde météorologique suralimenté par le changement climatique.”

Vestiges de la route de Big Island dans le nord de la Nouvelle-Écosse après Fiona. (Soumis par Lynn Arsenault)

Par l’intermédiaire du FAAD, le gouvernement fédéral couvre jusqu’à un maximum de 40 % du coût d’un projet municipal. Le Hazard Mitigation Grant Program des États-Unis couvre jusqu’à 75 % des coûts.

Thistlethwaite dit que le gouvernement devrait augmenter sa part des coûts et rendre les fonds plus accessibles aux petites municipalités qui pourraient avoir moins de ressources pour gérer le processus de demande.

“Les communautés disposant des ressources ou de la voix politique la plus forte finissent souvent par obtenir le financement”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration à CBC News, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a déclaré qu’il existe un besoin « critique » d’améliorer l’accès des petites collectivités à ce financement.

“Il reste encore beaucoup à faire pour rendre les communautés de toutes tailles plus résistantes face aux tempêtes destructrices, aux incendies de forêt et autres”, indique le communiqué.

Lorsqu’on lui a demandé si Ottawa prévoyait d’augmenter le financement et de faciliter l’accès au DMAF, un porte-parole du bureau du ministre de l’Infrastructure Dominic LeBlanc a suggéré que d’autres programmes – y compris un volet de financement des infrastructures vertes – sont disponibles pour aborder l’adaptation.

Le DMAF “est un élément du travail du gouvernement du Canada sur l’adaptation aux changements climatiques”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le gouvernement fédéral devrait publier une stratégie nationale d’adaptation au climat plus tard cet automne.

Sur les 72 projets approuvés dans le cadre du FAAD, seulement une demi-douzaine se trouvent dans le Canada atlantique et aucun à l’Île-du-Prince-Édouard — où des milliers de personnes sont sans électricité depuis des semaines dans le sillage de Fiona.

REGARDER | Les pannes se poursuivent à l’Île-du-Prince-Édouard : Environ 3 000 clients toujours sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard « C’est tout simplement la plus grande entreprise que nous ayons jamais eu à entreprendre et cela prend beaucoup de temps », déclare le premier ministre Denny King. Il dit que la grande majorité des clients “espérons” que le courant sera rétabli d’ici la fin de la semaine.

Thistlethwaite a déclaré que le financement du DMAF aurait pu être utilisé pour enterrer l’infrastructure électrique afin de la protéger du vent.

“Au Canada, nous dépensons beaucoup plus d’argent pour nous remettre des catastrophes lorsqu’il est trop tard pour les prévenir”, a-t-il déclaré.

La facture d’assurance de Fiona pourrait être aussi élevée que 700 millions de dollars – mais une partie importante des dommages ne sera pas couverte .

L’investissement dans les infrastructures pourrait permettre d’économiser des milliards : rapport

Une récente Estimations du rapport de l’Institut canadien du climat que le Canada envisage des factures annuelles de reprise après sinistre de 5 milliards de dollars d’ici 2025 et de 17 milliards de dollars d’ici 2050.

Mais le rapport suggère également que chaque dollar dépensé pour l’adaptation au changement climatique pourrait économiser 5 à 6 dollars en dommages directs et générer 6 à 10 dollars en avantages économiques résiduels.

“Le carnet de commandes est tellement important, nous avons tellement de rattrapage à faire. Il y a encore un grand écart entre où nous en sommes et où nous devons être”, a déclaré Ness.

La FCM a rédigé une liste de recommandations pour la prochaine stratégie nationale d’adaptation au climat. Il demande plus d’argent pour le fonds d’adaptation et un accent sur l’obtention de plus de dollars aux plus petites collectivités.

Ness et Thistlethwaite ont déclaré que même si une stratégie nationale est une bonne idée, elle devra être soutenue par des actions.

“À moins qu’ils n’investissent de l’argent dans le financement de stratégies de mise en œuvre, ce n’est qu’un autre rapport qui finira sur les tablettes”, a déclaré Thistlethwaite.