Le fonds européen de réponse aux catastrophes atteint ses limites alors que les crises climatiques s’intensifient

La Commission européenne a averti que l’UE avait besoin de toute urgence de davantage de financement pour répondre aux crises climatiques.

La réserve d’aide d’urgence a été épuisée en 2021 et 2022, et les catastrophes naturelles se sont multipliées cette année.

La réserve d’aide d’urgence dispose d’un budget annuel maximum de 1,2 milliard d’euros, la commission souhaite l’augmenter.

La Commission européenne a averti mardi que l’UE avait un besoin urgent de financement supplémentaire pour répondre aux crises alimentées par le changement climatique après que sa réserve d’aide d’urgence ait été épuisée en 2021 et 2022 et que les catastrophes naturelles se soient multipliées cette année.

L’Europe sort d’un nouvel été marqué par des conditions météorologiques et climatiques extrêmes. Des inondations dévastatrices en Slovénie ont tué au moins six personnes, la Grèce a été frappée par des incendies de forêt et des tempêtes meurtrières et une sécheresse sans précédent a ravagé l’agriculture en Espagne.

Rien qu’en juillet et août, le centre de réponse d’urgence de l’Union européenne, qui coordonne l’acheminement de l’aide aux pays touchés par la crise, a été sollicité à 12 reprises, en réponse aux incendies de forêt, aux inondations et aux situations d’urgence en Ukraine, a déclaré le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic. .

La réserve de solidarité et d’aide d’urgence de l’UE, qui aide les pays européens en cas d’urgence, dispose d’un budget annuel maximum de 1,2 milliard d’euros (1,29 milliard de dollars).

La Commission souhaite ajouter 2,5 milliards d’euros supplémentaires à la réserve entre 2024 et 2027 dans le cadre d’une révision en cours du budget septennal de l’UE. Les pays de l’UE et les législateurs devraient négocier et approuver l’argent supplémentaire, mais les gouvernements hésitent à investir davantage.

« Le mécanisme de protection civique de l’UE, le système européen de réponse aux catastrophes, fonctionne déjà à un niveau pleinement opérationnel », a déclaré Lenarcic lors d’une réunion du Parlement européen à Strasbourg.

« Les ressources sont limitées. Bientôt, nous ne serons peut-être plus en mesure d’aider en cas de besoin », a-t-il déclaré.

Alors que les demandes d’aide d’urgence ont augmenté de 400 % au cours des deux dernières années, Lenarcic a déclaré que le budget actuel de l’UE destiné à la réponse aux catastrophes est trop petit.

« Nous avons besoin de davantage de renforcement financier », a déclaré Lenarcic, ajoutant que des investissements plus importants sont également nécessaires pour prévenir les catastrophes, par exemple grâce à une gestion durable des forêts pour limiter les incendies et réduire les émissions de CO2 responsables du changement climatique.

Le député grec Vangelis Meimarakis, député européen, a exhorté l’UE à faire davantage pour aider les pays touchés par l’aggravation des conditions météorologiques extrêmes.

« Tous les députés européens grecs vous appellent, quel que soit leur groupe politique, à prendre des mesures énergiques pour apporter votre aide », a-t-il déclaré.