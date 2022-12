Le fonds d’opportunités du Brexit de Rishi Sunk “a renommé les subventions existantes”

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement de Rishi Sunak a été accusé de “fumée et miroirs” après qu’il est apparu qu’un fonds d’opportunités pour le Brexit utilisait des fonds déjà engagés dans d’autres stratagèmes.

M. Sunak a lancé un fonds d’investissement mondial britannique (GBIF) de 1,4 milliard de livres sterling en 2021 lorsqu’il était chancelier dans le but de “saisir les opportunités du Brexit”.

Mais certains financements alloués dans le cadre de programmes existants ont été « rebaptisés » sous la bannière GBIF post-Brexit, selon le Financial Times – citant des documents partagés dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

Le journal a déclaré que dans au moins un cas, de l’argent avait été engagé dans une entreprise avant le lancement du GBIF en avrilbien que de nouveaux fonds aient été « ajoutés » après le lancement du fonds post-Brexit dans certains cas.

Jonathan Reynolds, secrétaire aux affaires fantôme du Labour, a déclaré: “C’est encore une autre déception pour les entreprises à un moment où un leadership clair et la stabilité sont une stricte nécessité.”

Le frontbencher travailliste a ajouté: “Cette tactique fastidieuse des conservateurs de fumée et de miroirs sur une véritable aide tangible continue d’accabler les entreprises britanniques d’une confusion et d’un chaos sans fin.”

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle (BEIS) a déclaré que de nouveaux fonds avaient été ajoutés aux fonds désormais considérés comme relevant du GBIF – mais a reconnu que le gouvernement avait regroupé des programmes «préexistants» sous une nouvelle bannière.

Un porte-parole de BEIS a déclaré que le fonds GBIF “a réuni un certain nombre de fonds sectoriels préexistants sous une même bannière”.

Ils ont ajouté: «Une partie importante du nouveau financement a été convenue pour ces fonds existants lors de l’examen des dépenses 2021. Ce n’est pas le cas que tout cet argent spécifique au régime ait été annoncé précédemment, puis rebadgé plus tard.

Annoncé lors du budget d’octobre de l’année dernière, le gouvernement a déclaré que le Fonds d’investissement mondial britannique de 1,4 milliard de livres sterling fournirait des subventions pour “encourager les entreprises internationales mobiles à investir dans les industries critiques et les plus innovantes du Royaume-Uni, notamment les sciences de la vie et l’automobile”.

Les données de la FOI montreraient que des subventions d’une valeur de 180 millions de livres sterling ont jusqu’à présent été accordées à des entreprises dans le cadre du GBIF.

L’indépendant a contacté BEIS pour plus de commentaires et de clarifications.