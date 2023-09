Le fonds des « regrets » d’une université canadienne porte le nom d’un nazi ukrainien

L’Université de l’Alberta a clôturé une fondation au milieu d’une controverse autour d’un combattant de la Waffen SS honoré au Parlement d’Ottawa.

Les retombées de la vénération du Parlement canadien envers un vétéran ukrainien de la Waffen SS se sont étendues à l’Université de l’Alberta, qui a présenté ses excuses et fermé un fonds de dotation portant le nom du collaborateur nazi quelques heures seulement après que des diplomates russes ont révélé ses liens avec l’école.

L’université a admis mercredi soir qu’elle disposait d’une fondation nommée en l’honneur de Yaroslav Hunka, l’Ukrainien de 98 ans qui a été ovationné par les législateurs canadiens lors de la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky au Parlement vendredi. L’incident est devenu un embarras international pour Ottawa, conduisant à la démission du président de la Chambre, Anthony Rota, après qu’il ait été révélé que Hunka avait combattu aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

La famille de Hunka a fait don de 30 000 $ en 2019 pour créer une fondation, portant son nom et celui de sa femme, à l’Institut canadien d’études ukrainiennes de l’Université de l’Alberta. L’ambassadeur de Russie au Canada, Oleg Stepanov, a déclaré à RIA Novosti que l’ambassade avait découvert le lien entre Hunka et l’université et avait rendu public cette relation odieuse sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, l’école annonçait l’annulation.

Des commentaires, Université de l’Alberta?@UAlberta pic.twitter.com/fek2BbWmZH – La Russie au Canada (@ RussianEmbassyC) 27 septembre 2023

« Après un examen attentif des complexités, des expériences et des circonstances des personnes touchées par la situation, nous avons pris la décision de clôturer la dotation et de restituer les fonds au donateur. » » a déclaré Verna Yiu, doyenne de l’université, dans un communiqué. « L’université reconnaît et regrette les dommages involontaires causés. »

En savoir plus Le Canada doit faire face à l’héritage nazi – ministre

L’école est actuellement en train de réviser ses politiques et procédures générales de dénomination, y compris celles pour les dotations, « pour assurer l’alignement avec nos valeurs » Yiu a ajouté.

Les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC) se sont félicités de l’annonce de la fermeture de la fondation Hunka. « Malheureusement, il ne s’agit là que d’un exemple des dotations de l’Institut canadien d’études ukrainiennes qui portent le nom de membres de la Waffen SS », » a déclaré Dan Panneton, responsable de la FSWC.

Hunka était volontaire dans la 14e division Waffen Grenadier des SS, une unité ukrainienne qui a commis des atrocités contre les Juifs et les Polonais sur le front de l’Est. La Russie pourrait demander l’extradition de Hunka, sur la base d’une enquête sur son implication potentielle dans des crimes de guerre, a déclaré mercredi Stepanov. Des milliers de combattants nazis ukrainiens ont été autorisés à émigrer au Royaume-Uni et au Canada après la Seconde Guerre mondiale, malgré leur éventuelle participation à des atrocités.

FSWC @DBPanneton parlé avec @ctvedmonton sur @UAlberta fermant son fonds de dotation nommé en l’honneur du même ancien combattant nazi qui a récemment été reconnu à la Chambre des communes du Canada. « Nous sommes heureux qu’ils aient annulé la dotation, mais malheureusement, ce n’est qu’un exemple de… https://t.co/125UJ5H3ot — Amis du Centre Simon Wiesenthal (@CanadianFSWC) 28 septembre 2023

Toutefois, le fonds Hunka n’était que le « le sommet de l’iceberg » en ce qui concerne les liens nazis de l’Université de l’Alberta, a déclaré Panneton jeudi à la chaîne canadienne CTV News.

En savoir plus L’ambassadeur allemand a applaudi les nazis ukrainiens des Waffen SS – Berlin

Panneton a affirmé que même un ancien chancelier de l’université, Peter Savaryn, était membre de la célèbre unité nazie ukrainienne. « Nous aimerions les voir reconnaître que cette histoire est réelle, qu’ils ont eu des personnes liées à l’unité Waffen SS impliquées dans leur université pendant de très nombreuses années », il a dit.

Un monument dans un cimetière d’Edmonton, en Alberta, rend hommage aux Waffen SS. Toujours à Edmonton, un buste de Roman Shukhevich, un nationaliste ukrainien dont l’unité nazie a massacré des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, est exposé au Complexe de l’unité de la jeunesse ukrainienne.

Le FSWC, qui fait depuis longtemps pression pour que les monuments d’Edmonton soient enlevés, a renouvelé ses appels après la débâcle de Hunka la semaine dernière. « Nous pensons que les deux monuments en question sont des monuments à la mémoire de personnes complices du génocide de six millions de Juifs et de millions d’autres victimes du régime nazi et de leurs collaborateurs. » Panneton a déclaré à Global News du Canada.