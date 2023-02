Le fonds de secours du tremblement de terre du Soleil reçoit un coup de pouce majeur après le don de Sir Alan Sugar

L’apprenti magnat Lord Sugar a fait hier soir un don majeur à The Sun’s Earthquake Appeal, aidant à porter le total cumulé à 900 000 £.

Pendant ce temps, les lecteurs continuent de faire des dons pour aider à soutenir le travail de la Croix-Rouge britannique en Turquie et en Syrie.

Le généreux don de Sir Alan Sugar porte le total des fonds collectés par The Sun à 900 000 £ Crédit : BBC

Le Sun a lancé un appel alors que l’on craint que 20 000 personnes soient mortes après d’énormes tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie

Nous avons lancé la campagne après d’énormes tremblements de terre qui ont détruit 12 villes.

La Croix-Rouge soutient le travail de recherche et de sauvetage et fournit une aide vitale aux survivants.

Les équipes d’intervention en cas de catastrophe du Croissant-Rouge turc ont mis en place des cuisines mobiles servant des repas chauds à 1,7 million de personnes et distribuant 30 000 couvertures et plus de 2 000 tentes aux survivants dormant dehors par des températures glaciales.

Ils ont également mis en place 300 points de don de sang dans la région et disposent de spécialistes sur le terrain pour apporter un soutien en cas de traumatisme.

Nous remercions les lecteurs de Sun pour votre aimable soutien

Mike Adamson, directeur général de la Croix-Rouge britannique, a déclaré : « Nous remercions les lecteurs de Sun pour leur aimable soutien.

“Tout ce que vous pouvez donner fait la différence.”