Le fonds de secours COVID d’Anushka Sharma et Virat Kohli lève Rs 3,6 crore en une journée, remerciez les fans pour leur soutien! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le skipper de l’équipe indienne Virat Kohli, qui a lancé une collecte de fonds pour aider l’Inde à lutter contre la pandémie qui fait rage avec sa femme et l’actrice de Bollywood Anushka Sharma, a reçu un immense soutien de tous.

En seulement une journée, le couple puissant a levé plus de 3,5 crores de Rs, se rapprochant du total de 7 crores de Rs de l’objectif. Dépassée par la réponse, Anushka s’est rendue sur Instagram et a partagé la mise à jour avec ses fans et les a également remerciées pour leur généreuse contribution.

« Je remercie tous ceux qui ont fait un don jusqu’à présent. Nous vous remercions de votre contribution. Nous avons franchi la mi-chemin, continuons d’avancer», A écrit Anushka.

Le couple de célébrités a également fait un don de Rs 2 crore au projet de collecte de fonds, qui permettra de collecter un total de Rs 7 crore pour soutenir la lutte du pays contre la pandémie COVID-19.

La campagne se déroulera pendant sept jours sur Ketto, dont le produit ira à ACT Grants, le partenaire de mise en œuvre qui travaillera à la fourniture d’oxygène, de sensibilisation à la vaccination, de personnel médical et de télémédecine tout au long de la nouvelle pandémie et du montant.

La franchise IPL de Kohli, Royal Challengers Bangalore (RCB), apportera également une contribution financière pour aider l’infrastructure de soins de santé liée au support Oxygen à Bengaluru et dans d’autres villes du pays.