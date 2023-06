Le fonds de réconciliation de l’Église catholique suscite des réactions mitigées de la part des survivants des pensionnats

Un fonds national de réconciliation de l’Église catholique est au tiers de son objectif de 30 millions de dollars.

Un survivant nommé par l’église et supervisant le Fonds de réconciliation autochtone a déclaré que c’était un bon début, mais d’autres survivants ont déclaré que l’église ne semblait pas faire d’efforts sérieux.

« ‘Nous y arriverons quand nous y serons’, autant dire », a déclaré la survivante Barb Badger. « Si vous restez silencieux et que vous ne poursuivez pas, ils vont prendre leur temps. »

En 2021, CBC News a publié une série d’histoires qui soulevaient des questions sur l’affirmation de l’église selon laquelle elle avait honoré l’accord de 79 millions de dollars pour indemniser les survivants.

À la suite de ces histoires, les évêques du Canada ont présenté des excuses. Ils ont également créé le fonds de réconciliation et nommé un groupe d’éminents catholiques autochtones pour superviser les demandes de subventions.

L’objectif était de récolter 30 millions de dollars sur cinq ans. Ce fonds se situe actuellement à un peu plus de 10 051 590 $.

La présidente du conseil d’administration du Fonds de réconciliation autochtone de l’Église catholique, Rosella Kinoshameg, dit qu’elle sait qu’il reste encore beaucoup à faire, mais que les 10 millions de dollars recueillis jusqu’à présent sont un bon début. (Sciences de la santé Sudbury)

La présidente du conseil d’administration, Rosella Kinoshameg, elle-même survivante, espère qu’ils récolteront le montant total.

« Je pense que nous nous en sortons très bien. Nous sommes très satisfaits du montant qui a été investi dans le fonds », a déclaré Kinoshameg, une infirmière autorisée ayant de l’expérience en gouvernance.

Pour accéder à l’argent, les groupes sont encouragés à demander des subventions. Elle a dit que près de deux douzaines ont été distribuées jusqu’à présent et espère que d’autres postuleront.

Les quatre catégories de subventions sont les suivantes : guérison et réconciliation pour les collectivités et les familles; revitalisation de la culture et de la langue; éducation et développement communautaire; et des dialogues pour promouvoir la spiritualité et la culture autochtones.

Lorsqu’on lui a demandé quel diocèse ou quelle région avait le plus contribué, ou si les dons étaient en grande partie de petites contributions individuelles ou de grandes entreprises, Kinoshameg a répondu que ce n’était pas clair. Elle a dit qu’un autre comptable de l’église s’occupe de ces détails.

Personne de la Conférence des évêques catholiques du Canada n’était disponible pour commenter, affirmant que toutes les questions concernant le fonds devraient passer par le conseil d’administration du fonds.

Barb Badger et son mari, Frank, disent que l’Église catholique canadienne et le Vatican valent des milliards. Ils disent que l’église devrait payer le montant total immédiatement, étant donné les immenses dégâts qu’ils ont causés.

Les survivants disent que les catholiques de Saskatoon ont recueilli 28,5 millions de dollars pour construire cette cathédrale en 2012, tandis que les critiques disent qu’une promesse d’indemniser les survivants des pensionnats a été largement ignorée. Plus de 300 millions de dollars ont été dépensés pour les bâtiments de l’église suite à l’engagement précédent de l’église d’indemniser les survivants. (Jason Warick/CBC)

« Depuis mon premier jour au pensionnat, tout ce que j’ai entendu, c’était des choses négatives sur les Autochtones – comment les Indiens scalpaient les colons blancs, comment ils tuaient les femmes et les enfants. Ils me frappaient avec une chaîne d’exploitation forestière », a déclaré Frank Badger.

« Il y a quoi, 150 000 étudiants qui sont allés dans des pensionnats et leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants. Ce n’est pas assez. »

Les Badgers, qui conseillent les jeunes contrevenants et d’autres personnes aux prises avec une dépendance ou une perte de culture, ont déclaré qu’ils ne voulaient pas d’argent, pas plus que les autres survivants âgés qu’ils connaissent. Ils disent qu’il y a un besoin urgent de programmes pour les jeunes et que l’Église catholique doit faire plus pour arrêter cette « hémorragie » qu’ils ont causée.

Ils notent que 70 millions de dollars auraient été dépensés lors de la récente visite du pape François au Canada, dont plus de 18 millions de dollars des églises catholiques canadiennes seul.

Dans certaines parties des États-Unis, les montants des indemnisations pour abus sont beaucoup plus élevés. Un diocèse au Minnesota a été obligé de payer 450 membres du clergé victimes d’abus pour un total de 210 millions de dollars.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.