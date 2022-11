Le fonds de capital-risque de Peter Thiel soutient la fintech soucieuse du climat TreeCard

TreeCard offre aux utilisateurs une plateforme de gestion des dépenses et de l’argent liée à une carte de débit en bois.

Les super applications agissent comme des plates-formes tout-en-un qui répondent à une gamme de besoins des utilisateurs couvrant la messagerie instantanée, les opérations bancaires et les voyages. Cox envisage que TreeCard devienne une super application axée sur le climat – son application comprend un jeu qui permet aux utilisateurs de visualiser le nombre d’arbres que leur activité a contribué à produire, par exemple.

L’entreprise utilise 80% des bénéfices qu’elle tire des frais d’interchange des cartes pour planter des arbres grâce à un partenariat avec le moteur de recherche écologique Ecosia. TreeCard a jusqu’à présent planté plus de 200 000 arbres.

Fondée par l’entrepreneur britannique Jamie Cox en octobre 2020, TreeCard est un concept novateur dans le monde de la fintech. Il offre aux utilisateurs une plateforme de gestion des dépenses et de l’argent liée à une carte de débit en bois.

Valar Ventures de Peter Thiel a été le plus gros investisseur dans le cycle de TreeCard, tandis qu’EQT, Seedcamp et la société de capital-risque centrée sur le climat World Fund ont également participé. Valar est un investisseur prolifique dans la fintech, ayant déjà pris des participations dans Wise et N26.

La plate-forme, qui fonctionne toujours en mode de test bêta, prévoit d’utiliser le financement pour un lancement officiel plus tard en 2023. De plus, TreeCard utilisera l’argent pour développer son équipe d’environ 30 personnes, dans le but de presque doubler de taille. .

TreeCard n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, avec une liste d’attente de plus de 250 000 clients. Il intègre désormais progressivement les utilisateurs. TreeCard prévoit également de se lancer au Royaume-Uni et en Europe, “espérons-le bientôt”, a déclaré Cox.

Bien que basé au Royaume-Uni, TreeCard a choisi les États-Unis comme marché de lancement. Les États-Unis ont été un endroit difficile pour les fintech européennes rivales. Monzo a retiré sa candidature pour acquérir une licence bancaire américaine, tandis que N26 a complètement fermé ses opérations américaines.

TreeCard n’est pas une banque elle-même mais propose ses comptes via Sutton Bank, un prêteur réglementé.