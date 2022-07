Le fonds de campagne de 4,9 millions de dollars de Foster éclipse le total de Lauf, selon les records – Shaw Local

Les caisses de campagne du représentant démocrate américain Bill Foster dépassent considérablement celles de la challenger républicaine Catalina Lauf, selon de nouveaux rapports.

Favoriserde Naperville, a commencé juillet avec plus de 4,9 millions de dollars économisés à dépenser en publicités, envois postaux et autres dépenses pendant la campagne à venir. Laufde Woodstock, n’avait mis de côté que 25 924 $.

Lauf a battu cinq rivaux pour remporter la nomination du GOP en juin. Foster, qui représente le 11e district depuis 2013, s’est présenté sans opposition à l’investiture démocrate.

Les campagnes du Congrès doivent déposer des rapports financiers auprès de la Commission électorale fédérale une fois qu’elles ont collecté ou dépensé au moins 5 000 $.

Les derniers rapports, détaillant la collecte de fonds et les dépenses entre le 9 juin et le 30 juin, étaient attendus à la fin de la semaine dernière. Ils peuvent être consultés sur fec.gov.

La Bill Foster pour le Congrès Le comité a commencé la dernière période de dépôt de la FEC avec plus de 4,7 millions de dollars économisés, et il a ensuite collecté environ 342 229 dollars. Mais une perte d’investissement de 89 949 $ a réduit ses recettes pour la période à 252 250 $, selon les rapports.

Au cours de cette dernière période, près de 190 070 $ provenaient de particuliers, 4 482 $ provenaient du Comité de campagne du Congrès démocrate en espèces et en nature et 126 825 $ provenaient de comités d’action politique représentant des intérêts particuliers.

Foster est membre du comité des services financiers de la Chambre et il a reçu des milliers d’entreprises des secteurs de l’assurance, des investissements et de la banque, notamment :

• Le groupe Goldman Sachs, qui a donné 1 000 $.

• Bank of America, qui a donné 2 500 $.

• L’American Bankers Association, qui a donné 1 500 $.

D’autres partisans de Foster comprenaient des comités pour Planned Parenthood, qui ont donné 3 000 $, et le groupe de défense des droits des LGBTQ, la Human Rights Campaign, qui a donné 1 000 $. Les deux groupes ont publiquement approuvé Foster.

Le revenu net du comité Foster pour l’ensemble du deuxième trimestre était d’environ 711 880 $. Le directeur de campagne Dovile Svirupskaite a qualifié les chiffres de collecte de fonds de Foster de “robustes”.

“(Ils) nous permettent de nous diriger vers les élections générales en position de force”, a déclaré Svirupskaite dans un communiqué de presse. “Nous sommes dynamisés et déterminés à atteindre les électeurs dans toutes les parties du 11e district.”

L’équipe Foster a dépensé environ 90 924 $ au cours de la période – et 382 398 $ pendant tout le trimestre – pour la paie du personnel, le conseil, l’impression, les voyages et autres dépenses. Il a terminé juin avec plus d’un million de dollars de dettes envers le candidat.

La Catalina pour le Congrès Le comité a commencé la dernière période de dépôt avec environ 33 826 $ économisés, et il a ensuite recueilli près de 66 460 $. Son chiffre d’affaires pour l’ensemble du deuxième trimestre était d’environ 210 586 $.

Dans cette dernière période, environ 62 960 $ provenaient des particuliers. Le comité a également reçu deux dons de comités politiques : 1 000 $ d’un groupe appelé le Fonds de victoire politique des citoyens unis qui soutient les candidats conservateurs ; et 2 500 $ d’un groupe appelé Grain américain qui est associé à la représentante républicaine américaine Kat Cammack de Floride. Grain américain approuvé Lauf en mai.

L’équipe Lauf a dépensé plus de 74 362 $ au cours de la période la plus récente – et 332 903 $ pendant tout le trimestre – en impression, conseil, publicités radio et plus encore, selon les archives. Il a terminé juin sans dettes.

Lauf n’a pas répondu aux demandes d’interview.

Redessiné pour les élections de 2022, le 11e district englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

