Le fonds Alibaba soutient la société de surveillance de la santé PanopticAI basée à Hong Kong

La start-up technologique de la santé basée à Hong Kong, PanopticAI, a levé un financement de démarrage non divulgué lors d’une ronde co-dirigée par Alibaba Hong Kong Entrepreneurs Fund et Gobi Partners. Le cycle a également été participé par HKUST Entrepreneurship Fund et d’autres investisseurs.

CE QU’IL FAIT

Fondée par des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong, Panoptic AI développe des solutions de santé numériques qui fournissent une analyse holistique de la santé.

Son produit phare, Vitals, est une application de mesure des signes vitaux sans contact à faible coût et indépendante du matériel. Il capture via la caméra les changements subtils de la couleur de la peau d’un utilisateur, qui est ensuite traitée à travers IA et traitement du signal pour obtenir une lecture complète et précise des signes vitaux en 30 secondes. Vitals a été appliqué dans diverses industries, notamment la télémédecine, le bien-être en entreprise, la construction, les assurances, le fitness et la santé mentale.

À QUOI ÇA SERT

Sur la base d’un communiqué de presse, PanopticAI utilisera son financement de démarrage pour accélérer son acquisition d’approbations réglementaires et consolider davantage sa présence dans la région de la Grande Baie en Chine et d’autres marchés émergents. Actuellement, il a des liens avec l’hôpital Gleneagles de Hong Kong pour la surveillance de la santé à distance et le détaillant local de produits de beauté Mannings pour des services de consultation intelligents en matière de santé.

Il cherche également à explorer des partenariats avec des compagnies d’assurance mondiales pour offrir de nouvelles solutions de traitement direct, de souscription dynamique et d’amélioration de l’expérience client.

APERÇU DU MARCHÉ

L’année dernière en avril, HealthBeats, une startup singapourienne des technologies de la santé, a obtenu un financement de démarrage de 3 millions de dollars pour apporter sa solution de surveillance de la santé à distance sur les marchés internationaux.

Une autre startup axée sur la surveillance de la santé, Sky Labs, de Corée du Sud, a récemment levé 20 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série B pour stimuler sa commercialisation aux États-Unis et au Royaume-Uni et étendre sa recherche clinique.