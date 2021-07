Le fonds activiste Elliott Management pourrait pousser Dropbox à augmenter sa rentabilité

Le PDG de Dropbox Drew Houston et le co-fondateur de Dropbox Arash Ferdowsi (C) célèbrent le lancement de l’offre publique initiale de Dropbox alors qu’ils sonnent la cloche d’ouverture au Nasdaq MarketSite, le 23 mars 2018 à New York.

Commentaire d’activiste : Elliott est un hedge fund de plus de 40 milliards de dollars avec d’énormes ressources pour analyser les investissements potentiels. C’est un investisseur activiste très réussi et astucieux, en particulier dans le secteur de la technologie. Leur équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs, des partenaires opérationnels – d’anciens PDG et directeurs d’exploitation de la technologie. Lors de l’évaluation d’un investissement, ils embauchent également des consultants spécialisés et en gestion générale, des analystes de coûts experts et des spécialistes de l’industrie. Ils surveillent souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et disposent d’une vaste écurie de candidats impressionnants au conseil d’administration.

DBX était l’une des sociétés technologiques privées les plus en vue au monde lorsqu’elle est devenue publique en 2018 à 21 $ par action. Son fondateur et PDG de 38 ans, Andrew Houston, est l’une des étoiles montantes de l’industrie technologique et siège au conseil d’administration de Facebook. Cependant, depuis son entrée en bourse, Houston n’a pas été en mesure de se rapprocher des attentes de la société et jusqu’à ce qu’Elliott commence à acquérir ses actions récemment, la société se négociait sous son prix d’introduction en bourse de 21 $.

Le jeu militant typique consiste à exhorter l’entreprise à améliorer ses marges, à utiliser de l’argent pour racheter des actions et à réduire ses coûts. Ce n’est pas ce qui se passe ici parce que la direction fait déjà tout cela. Cependant, avec Elliott impliqué, nous nous attendons à ce que ces choses soient faites à un rythme plus rapide. Il existe également un plan secondaire de vente de l’entreprise qui se profile toujours dans une campagne militante, en particulier lorsqu’Elliott est impliqué dans une entreprise technologique.

Si l’amélioration des marges et la vente de l’entreprise pourraient certainement créer de la valeur pour les actionnaires, la véritable opportunité est de mieux monétiser la base d’utilisateurs. L’entreprise compte 700 millions d’utilisateurs, mais seulement 15 millions (2,1%) sont des clients payants. Quelque 685 millions d’utilisateurs l’utilisent gratuitement malgré une variété de plans d’abonnement personnels et professionnels. Dropbox est un produit très collant et il existe une formidable opportunité de convertir patiemment et progressivement les utilisateurs non payants en utilisateurs payants en réduisant la limite de données pour les utilisateurs gratuits ou en facturant des montants minimes pour d’autres services Dropbox, tels que la gestion des mots de passe, les services de stockage de fichiers sécurisés plus de fonctionnalités derrière le paywall. S’ils pouvaient obtenir 1 $ par mois de 10 % supplémentaires de leur base d’utilisateurs, cela se traduirait par 840 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires, qui iraient tous directement au résultat net d’une entreprise qui ne dispose actuellement que de 300 millions de dollars. de l’EBITDA. Même si cela repousse certains utilisateurs actuels qui refusent de payer, cela ne coûte aucun revenu à l’entreprise et, en fait, leur permet d’économiser les coûts de stockage des données gratuitement. C’est la meilleure voie pour la création de valeur et Elliott travaille très probablement avec la direction à l’amiable pour y parvenir.

Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, l’implication d’un activiste met souvent une entreprise en pseudo-jeu, en particulier une entreprise technologique avec 700 millions d’utilisateurs et une capitalisation boursière de seulement 12 milliards de dollars. Il existe de nombreux investisseurs stratégiques comme Adobe et des investisseurs privés qui pourraient être très intéressés par ce prix. Cependant, tout ce qui se passe ici devra être avec la bénédiction de la direction car la société a une structure d’actions à double action qui donne à son fondateur, Andrew Houston, 71,6% de contrôle des voix.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D.